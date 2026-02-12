У сучасних квартирах та будинках дедалі частіше обирають тихіші й більш естетичні системи. Про це пише "Радіо Трек"
Чому звичайні витяжки виходять з моди?
Шум
У квартирах з відкритим плануванням кухня поєднана з вітальнею. І коли працює витяжка, її гул заважає розмовам, телевізору й відпочинку.
Постійний догляд
Жирові фільтри швидко забиваються, вугільні потрібно регулярно міняти. Якщо цього не робити – ефективність роботи витяжки падає, а шум зростає. До того ж всередині накопичується липкий наліт.
Зовнішній вигляд
Масивна конструкція над плитою не завжди вписується в сучасний мінімалістичний інтер'єр.
Чим замінити традиційні витяжки?
Витяжка з виносним мотором
Над плитою залишається лише акуратна панель для забору повітря, а сам двигун встановлюють подалі – наприклад: у коморі або технічному приміщенні на горищі на лоджії у вентиляційній шахті або на даху приватного будинку. Керування при цьому залишається на кухні.
Переваги такого рішення:
- Тиша – основний шум – поза житловою зоною.
- Краща потужність – система ефективніше видаляє пару та запахи.
- Менше вібрацій – обладнання служить довше.
- Охайний вигляд кухні – без громіздкої конструкції над плитою.
Ще сучасніший варіант – централізована вентиляція.
У сучасних будинках в Північній Європі часто встановлюють централізовану вентиляцію з рекуперацією тепла. Це означає, що повітря в оселі постійно оновлюється автоматично, а кухня має окремий канал для активного відведення пари й запахів. У результаті:
- над плитою немає гучної витяжки з мотором;
- запахи та волога контролюються постійно, а не лише під час готування;
- взимку тепло зберігається, бо система повертає частину теплової енергії назад у приміщення.
У таких системах над варильною поверхнею може бути лише тиха декоративна панель-забірник без власного двигуна.
Як легко почистити витяжку та вентиляцію на кухні?
Щоб витяжка працювала ефективно й не збирала жир, її потрібно чистити раз на місяць (якщо ви готуєте часто) або раз на три місяці, якщо готуєте рідко. Про це пише Martha Stewart.
- Вимкніть витяжку і зніміть фільтри та решітки.
- Від'єднайте пристрій від мережі.
- Зніміть жирові та вугільні фільтри і очистіть лопаті вентилятора вологою тканиною з м'яким миючим засобом.
- Протріть зовнішню поверхню.
- Використовуйте м'яку тканину і теплу воду з декількома краплями мила.
- Для сильного забруднення можна зробити пасту з соди та води або спробувати розчин з оцту.
- Протирайте по напрямку текстури поверхні, щоб не залишити подряпин.
- Замочіть фільтри та решітки.
- Зніміть їх і замочіть у теплій мильній воді, щоб видалити жир та забруднення.
- Потім ретельно сполосніть і встановіть назад.
- При необхідності додатково почистіть фільтри.
- Для сильних забруднень використовуйте м'яку щітку для антипригарного посуду та щадний миючий засіб.
- Не застосовуйте абразивні губки або жорсткі щітки на нержавійці чи дереві.
Чи потрібен плінтус у сучасному інтер'єрі?
Раніше плінтус був обов'язковим – він приховував стики підлоги зі стінами та нерівності після ремонту. Сьогодні багато українців відмовляються від нього на користь мінімалізму та легкого догляду. Сучасні альтернативи охоплюють:
- Прихований плінтус – встановлюється врівень зі стіною, легко мити підлогу, має стильний вигляд, але потребує планування ще на етапі ремонту.
- Дюрополімерний плінтус – міцний, водостійкий, можна фарбувати під стіну, дорожчий за пластиковий.
- Корковий компенсаційний шов – невеликий зазор між стіною і підлогою заповнюють корковою смугою, має мінімалістичний та акуратний вигляд, але нижня частина стіни менше захищена.