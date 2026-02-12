У сучасних квартирах та будинках дедалі частіше обирають тихіші й більш естетичні системи. Про це пише "Радіо Трек"

Чому звичайні витяжки виходять з моди?

Шум

У квартирах з відкритим плануванням кухня поєднана з вітальнею. І коли працює витяжка, її гул заважає розмовам, телевізору й відпочинку.

Постійний догляд

Жирові фільтри швидко забиваються, вугільні потрібно регулярно міняти. Якщо цього не робити – ефективність роботи витяжки падає, а шум зростає. До того ж всередині накопичується липкий наліт.

Зовнішній вигляд

Масивна конструкція над плитою не завжди вписується в сучасний мінімалістичний інтер'єр.

Чим замінити традиційні витяжки?

Витяжка з виносним мотором

Над плитою залишається лише акуратна панель для забору повітря, а сам двигун встановлюють подалі – наприклад: у коморі або технічному приміщенні на горищі на лоджії у вентиляційній шахті або на даху приватного будинку. Керування при цьому залишається на кухні.

Переваги такого рішення:

  • Тиша – основний шум – поза житловою зоною.
  • Краща потужність – система ефективніше видаляє пару та запахи.
  • Менше вібрацій – обладнання служить довше.
  • Охайний вигляд кухні – без громіздкої конструкції над плитою.

Ще сучасніший варіант – централізована вентиляція.

У сучасних будинках в Північній Європі часто встановлюють централізовану вентиляцію з рекуперацією тепла. Це означає, що повітря в оселі постійно оновлюється автоматично, а кухня має окремий канал для активного відведення пари й запахів. У результаті:

  • над плитою немає гучної витяжки з мотором;
  • запахи та волога контролюються постійно, а не лише під час готування;
  • взимку тепло зберігається, бо система повертає частину теплової енергії назад у приміщення.

У таких системах над варильною поверхнею може бути лише тиха декоративна панель-забірник без власного двигуна.

Як легко почистити витяжку та вентиляцію на кухні?

Щоб витяжка працювала ефективно й не збирала жир, її потрібно чистити раз на місяць (якщо ви готуєте часто) або раз на три місяці, якщо готуєте рідко. Про це пише Martha Stewart.

  • Вимкніть витяжку і зніміть фільтри та решітки.
  • Від'єднайте пристрій від мережі.
  • Зніміть жирові та вугільні фільтри і очистіть лопаті вентилятора вологою тканиною з м'яким миючим засобом.
  • Протріть зовнішню поверхню.
  • Використовуйте м'яку тканину і теплу воду з декількома краплями мила.
  • Для сильного забруднення можна зробити пасту з соди та води або спробувати розчин з оцту.
  • Протирайте по напрямку текстури поверхні, щоб не залишити подряпин.
  • Замочіть фільтри та решітки.
  • Зніміть їх і замочіть у теплій мильній воді, щоб видалити жир та забруднення.
  • Потім ретельно сполосніть і встановіть назад.
  • При необхідності додатково почистіть фільтри.
  • Для сильних забруднень використовуйте м'яку щітку для антипригарного посуду та щадний миючий засіб.
  • Не застосовуйте абразивні губки або жорсткі щітки на нержавійці чи дереві.

Чи потрібен плінтус у сучасному інтер'єрі?

Раніше плінтус був обов'язковим – він приховував стики підлоги зі стінами та нерівності після ремонту. Сьогодні багато українців відмовляються від нього на користь мінімалізму та легкого догляду. Сучасні альтернативи охоплюють:

  • Прихований плінтус – встановлюється врівень зі стіною, легко мити підлогу, має стильний вигляд, але потребує планування ще на етапі ремонту.
  • Дюрополімерний плінтус – міцний, водостійкий, можна фарбувати під стіну, дорожчий за пластиковий.
  • Корковий компенсаційний шов – невеликий зазор між стіною і підлогою заповнюють корковою смугою, має мінімалістичний та акуратний вигляд, але нижня частина стіни менше захищена.