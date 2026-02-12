У сучасних квартирах та будинках дедалі частіше обирають тихіші й більш естетичні системи. Про це пише "Радіо Трек"

Чому звичайні витяжки виходять з моди?

Шум

У квартирах з відкритим плануванням кухня поєднана з вітальнею. І коли працює витяжка, її гул заважає розмовам, телевізору й відпочинку.

Постійний догляд

Жирові фільтри швидко забиваються, вугільні потрібно регулярно міняти. Якщо цього не робити – ефективність роботи витяжки падає, а шум зростає. До того ж всередині накопичується липкий наліт.

Зовнішній вигляд

Масивна конструкція над плитою не завжди вписується в сучасний мінімалістичний інтер'єр.

Чим замінити традиційні витяжки?

Витяжка з виносним мотором

Над плитою залишається лише акуратна панель для забору повітря, а сам двигун встановлюють подалі – наприклад: у коморі або технічному приміщенні на горищі на лоджії у вентиляційній шахті або на даху приватного будинку. Керування при цьому залишається на кухні.

Переваги такого рішення:

Тиша – основний шум – поза житловою зоною.

Краща потужність – система ефективніше видаляє пару та запахи.

Менше вібрацій – обладнання служить довше.

Охайний вигляд кухні – без громіздкої конструкції над плитою.

Ще сучасніший варіант – централізована вентиляція.

У сучасних будинках в Північній Європі часто встановлюють централізовану вентиляцію з рекуперацією тепла. Це означає, що повітря в оселі постійно оновлюється автоматично, а кухня має окремий канал для активного відведення пари й запахів. У результаті:

над плитою немає гучної витяжки з мотором;

запахи та волога контролюються постійно, а не лише під час готування;

взимку тепло зберігається, бо система повертає частину теплової енергії назад у приміщення.

У таких системах над варильною поверхнею може бути лише тиха декоративна панель-забірник без власного двигуна.

Як легко почистити витяжку та вентиляцію на кухні?

Щоб витяжка працювала ефективно й не збирала жир, її потрібно чистити раз на місяць (якщо ви готуєте часто) або раз на три місяці, якщо готуєте рідко. Про це пише Martha Stewart.

Вимкніть витяжку і зніміть фільтри та решітки.

Від'єднайте пристрій від мережі.

Зніміть жирові та вугільні фільтри і очистіть лопаті вентилятора вологою тканиною з м'яким миючим засобом.

Протріть зовнішню поверхню.

Використовуйте м'яку тканину і теплу воду з декількома краплями мила.

Для сильного забруднення можна зробити пасту з соди та води або спробувати розчин з оцту.

Протирайте по напрямку текстури поверхні, щоб не залишити подряпин.

Замочіть фільтри та решітки.

Зніміть їх і замочіть у теплій мильній воді, щоб видалити жир та забруднення.

Потім ретельно сполосніть і встановіть назад.

При необхідності додатково почистіть фільтри.

Для сильних забруднень використовуйте м'яку щітку для антипригарного посуду та щадний миючий засіб.

Не застосовуйте абразивні губки або жорсткі щітки на нержавійці чи дереві.

Чи потрібен плінтус у сучасному інтер'єрі?

Раніше плінтус був обов'язковим – він приховував стики підлоги зі стінами та нерівності після ремонту. Сьогодні багато українців відмовляються від нього на користь мінімалізму та легкого догляду. Сучасні альтернативи охоплюють: