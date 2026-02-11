Змішування занадто великої кількості металів – одна з найбільших декоративних помилок. Про це пише The House Digest.
Чому у ванній краще відмовитися від змішаних металів?
Змішані метали – постійна тема для суперечок у світі домашнього декору. Деякі дизайнери наполягають, що для всієї сантехніки в оселі слід обирати лише один тип покриття, тоді як інші вважають, що кілька різних металів додають інтер'єру індивідуальності. Проте надмір – це вже проблема.
Металеві поверхні всюди навколо нас: від кухонної техніки з нержавійної сталі й олов'яних рамок для фото до хромованих дзеркал і чорних металевих підставок для рослин.
У невеликих приміщеннях, таких як ванна, використання багатьох видів металу може зробити інтер'єр надто "галасливим".
Дизайнери радять обирати два чітко різні покриття й поєднувати їх так, щоб створити зрозумілий контраст. Саме контраст робить таке поєднання продуманим.
Одна з найпоширеніших помилок – це змішування металів, які дуже схожі за кольором, але не ідентичні. У результаті здається, ніби ви намагалися підібрати однакові й не вгадали.
Використання двох контрастних металів – інша справа. Один зі способів підібрати два контрастні покриття – пам'ятати, що метали умовно поділяються на теплі й холодні.
Якщо ви обираєте теплий метал, наприклад латунь, мідь або бронзу, як основний, то контраст із холодним металом – нікелем або хромом – додасть інтер'єру глибини й характеру, не створюючи відчуття безладу.
Якщо ж вам потрібно додати третій метал у дизайн ванної, уникайте поєднання покриттів, які занадто схожі між собою, наприклад хрому та полірованого нікелю, – такий ефект видаватиметься радше випадковим, ніж продуманим.
Альтернатива – нейтральне покриття, наприклад матовий чорний, який добре поєднується і з теплими, і з холодними металами.
Ще один прийом під час змішування металів – групувати схожі елементи: наприклад, усю сантехніку виконати в одному покритті, а всі світильники – в іншому. Це допоможе уникнути відчуття захаращеності у ванній кімнаті.
Не змішуйте багато металів у ванній / Фото Shutterstock
Які тренди пануватимуть у дизайні ванної кімнати у 2026 році?
Дизайнери кажуть, що у 2026 році люди обиратимуть не те, що "модно", а те, з чим комфортно жити: якісні матеріали, продумане планування та позачасовий стиль. Про це пише Elle Decor.
Головні тренди 2026 року:
- Більше кольору й візерунків. Яскраві рушники, килимки, плитка з орнаментом – навіть дрібні деталі додають характеру. Популярним стає повне облицювання ванної плиткою – коли нею покривають більшість поверхонь. Це створює цілісний простір і нагадує атмосферу хамаму.
- Теплі й натуральні матеріали. У тренді камінь, мармур із природним візерунком, травертин, матові поверхні. Замість холодного блиску – теплі метали: латунь, нікель, необроблені фактури.
- Ванна як місце для відпочинку. Люди хочуть, щоб це був не просто функціональний простір, а маленький спа: м'яке світло, природні текстури, спокійна атмосфера для щоденних ритуалів.
Чим замінити традиційні штори у душі?
- Шторки для душу виходять з моди – їх замінюють скляні розсувні двері.
- Штора дешева, але швидко вкривається цвіллю, прилипає до тіла й псує вигляд ванної.
- Натомість скляні двері не займають зайвого місця, пропускають більше світла, легко миються та підходять до різних стилів інтер'єру.
- Тим, хто не хоче відмовлятися від шторок, радять міняти їх кожні 6 – 12 місяців.