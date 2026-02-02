Штора для душу – недорога, її зручно прати, але вона може псувати вигляд ванної, пише House Digest.

Чим замінити штору для душу у 2026 році?

На шторі часто з'являється цвіль і грибок через вологу. Вона прилипає до ванни, створюючи калюжі, і прилягає до тіла при виході з душу.

Сучасна альтернатива – скляні розсувні двері у стилі сараю. Вони рухаються горизонтально по відкритих колесах, як традиційні двері сараю.

Є повні варіанти від підлоги до стелі для душу та напівдовгі для ванн з душем, які закривають відкритий простір над ванною.

Переваги скляних дверей

Не займають багато місця та не відкриваються назовні, як двері на петлях.

Не прилипають до стін, унітазу або душу, як шторка.

Відкриті колеса підходять для сільського, сучасного та індустріального стилю.

Можна обрати колір і матеріал, щоб двері гармоніювали з інтер'єром: нержавна сталь – непомітна, золото – додає розкоші.

Пропускають більше світла, роблячи душову зону світлішою.

Скло і міцна фурнітура довговічні, прості у догляді;

Скляні двері підійдуть до будь-якого інтер'єру / Фото з відкритих джерел

Як часто потрібно змінювати шторки для душу?

Шторки для душу та їхні підкладки легко накопичують цвіль, грибок та бактерії, навіть якщо вони ще не помітні. Тому їх потрібно періодично міняти. Це особливо важливо для людей із хронічними хворобами або ослабленим імунітетом, пише Parade.

Найкраще міняти шторку та підкладку кожні 6 – 12 місяців. Пластикові або вінілові шторки змінюють одночасно з підкладкою. Тканинні можуть служити довше, якщо доглядати за ними.

Видимий чорний або сірий наліт, плями рожевого/оранжевого кольору, неприємний запах – ознаки того, що шторка потребує заміни.

Вініл треба дезінфікувати кожні 2 – 4 тижні, тканину – прати раз на місяць, а потім повністю висушувати після душу, щоб запобігти росту мікробів.

Чим замінити традиційні душ і ванну?