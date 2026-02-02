Штора для душа – недорогая, ее удобно стирать, но она может портить вид ванной, пишет House Digest.

Чем заменить штору для душа в 2026 году?

На шторе часто появляется плесень и грибок из-за влаги. Она прилипает к ванне, создавая лужи, и прилегает к телу при выходе из душа.

Современная альтернатива – стеклянные раздвижные двери в стиле сарая. Они движутся горизонтально по открытым колесам, как традиционные двери сарая.

Есть полные варианты от пола до потолка для душа и полудлинные для ванн с душем, которые закрывают открытое пространство над ванной.

Преимущества стеклянных дверей

Не занимают много места и не открываются наружу, как двери на петлях.

Не прилипают к стенам, унитаза или душа, как шторка.

Открытые колеса подходят для сельского, современного и индустриального стиля.

Можно выбрать цвет и материал, чтобы двери гармонировали с интерьером: нержавеющая сталь – незаметна, золото – добавляет роскоши.

Пропускают больше света, делая душевую зону более светлой.

Стекло и прочная фурнитура долговечны, просты в уходе;

Стеклянные двери подойдут к любому интерьеру / Фото из открытых источников

Как часто нужно менять шторки для душа?

Шторки для душа и их подкладки легко накапливают плесень, грибок и бактерии, даже если они еще не заметны. Поэтому их нужно периодически менять. Это особенно важно для людей с хроническими болезнями или ослабленным иммунитетом, пишет Parade.

Лучше всего менять шторку и подкладку каждые 6 – 12 месяцев. Пластиковые или виниловые шторки меняют одновременно с подкладкой. Тканевые могут служить дольше, если ухаживать за ними.

Видимый черный или серый налет, пятна розового/оранжевого цвета, неприятный запах – признаки того, что шторка нуждается в замене.

Винил надо дезинфицировать каждые 2 – 4 недели, ткань – стирать раз в месяц, а затем полностью высушивать после душа, чтобы предотвратить рост микробов.

Чем заменить традиционные душ и ванну?