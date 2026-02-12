Гостиная Сильвестра Сталлоне буквально погружена в золотые оттенки – от стен до потолка. Об этом пишет Homes and gardens.

Чем особенна "золотая" гостиная Сталлоне?

Стены украшает роскошная роспись с ботаническими мотивами, волнистыми узорами и даже элементами анималистического принта. Свет отражается от поверхностей, и комната буквально сияет. В центре – металлизированный ковер и шафрановые кресла с текстурой букле.

Какая на вид гостиная Сталлоне: смотрите фото

Такой интерьер мог казаться слишком холодным и официальным, но вместо этого он является уютным и продуманным.

Секрет заключается в сочетании:

различных текстур (металл, ткань букле, жаккард),

многослойных оттенков золота – от приглушенного до насыщенного,

геометрического ковра в стиле 70-х, который добавляет баланса,

декоративных деталей – зеркал, освещения, мебели.

Золото здесь не просто акцент, а полноценная цветовая концепция – воспроизведение тренда color drenching, когда один цвет доминирует во всем пространстве.

Воссоздать стиль гостиной Сталлоне может каждый. Даже если полностью "золотой" интерьер – не ваш вариант, можно позаимствовать отдельные элементы: кресло или подушки теплого шафранового оттенка, металлизированные обои для акцентной стены, ковер с золотыми или геометрическими узорами, декоративное зеркало с позолотой, светильники с теплым металлическим блеском.

Дизайнеры отмечают, что в 2026 году популярность будут набирать именно многослойные металлические палитры – особенно с текстурированным, состаренным или "приглушенным" золотом.

Какие цвета сочетаются с золотом?

Золото добавляет интерьеру роскоши и блеска – в виде аксессуаров, тканей с золотыми нитями, латунных деталей или мебели с позолотой.

Главное – правильно подобрать цвета, которые его подчеркнут. Об этом пишет Better Homes and gardens.

Учитывайте оттенок золота

Золото - теплый цвет, поэтому лучше всего сочетается:

с глубокими темными цветами,

с насыщенными оттенками (красные, оранжевые),

с благородными драгоценными тонами (изумрудный, сапфировый),

с теплыми нейтральными цветами.

В светлых или пастельных интерьерах очень светлое золото может "потеряться", поэтому важно обращать внимание на его насыщенность.

Золото + близкие теплые цвета

Гармонично сочетаются: красный, терракотовый, горчичный, теплый фиолетовый. Такие комбинации создают уютную, немного роскошную атмосферу.

Золото + контрастные цвета

Сочетайте золото с цветами "напротив" в цветовом круге. Это темно-синий, насыщенный фиолетовый, бирюзовый, изумрудный, кобальтовый. Такие комбинации имеют современный и эффектный вид.

Золото + нейтральные цвета

Золото хорошо "оживляет" спокойные интерьеры. Лучшие варианты: графитовый, шоколадно-коричневый, оливковый, теплый бежевый, теплый оттенок белого (айвори, кремовый).

Розовое золото

Розовое золото имеет медный оттенок и хорошо сочетается с: пудрово-розовым, марсала, серым, мятным, светло-голубым, темно-синим или даже черным.

