Вітальня Сильвестра Сталлоне буквально занурена у золоті відтінки – від стін до стелі. Про це пише Homes and gardens.

Чим особлива "золота" вітальня Сталлоне?

Стіни прикрашає розкішний розпис із ботанічними мотивами, хвилястими візерунками та навіть елементами анімалістичного принта. Світло відбивається від поверхонь, і кімната буквально сяє. У центрі – металізований килим і шафранові крісла з текстурою букле.

Яка на вигляд вітальня Сталлоне: дивіться фото

Такий інтер'єр міг видаватися занадто холодним та офіційним, але натомість він є затишним і продуманим.

Секрет полягає у поєднанні:

різних текстур (метал, тканина букле, жакард),

багатошарових відтінків золота – від приглушеного до насиченого,

геометричного килима в стилі 70-х, який додає балансу,

декоративних деталей – дзеркал, освітлення, меблів.

Золото тут не просто акцент, а повноцінна кольорова концепція – відтворення тренду color drenching, коли один колір домінує в усьому просторі.

Відтворити стиль вітальні Сталлоне може кожен. Навіть якщо повністю "золотий" інтер'єр – не ваш варіант, можна запозичити окремі елементи: крісло або подушки теплого шафранового відтінку, металізовані шпалери для акцентної стіни, килим із золотими або геометричними візерунками, декоративне дзеркало з позолотою, світильники з теплим металевим блиском.

Дизайнери зазначають, що у 2026 році популярності набиратимуть саме багатошарові металеві палітри – особливо з текстурованим, зістареним або "приглушеним" золотом.

Які кольори поєднуються із золотом?

Золото додає інтер'єру розкоші та блиску – у вигляді аксесуарів, тканин із золотими нитками, латунних деталей або меблів із позолотою.

Головне – правильно підібрати кольори, які його підкреслять. Про це пише Better Homes and gardens.

Враховуйте відтінок золота

Золото — теплий колір, тому найкраще поєднується:

з глибокими темними кольорами,

з насиченими відтінками (червоні, помаранчеві),

із благородними коштовними тонами (смарагдовий, сапфіровий),

з теплими нейтральними кольорами.

У світлих або пастельних інтер'єрах дуже світле золото може "загубитися", тому важливо звертати увагу на його насиченість.

Золото + близькі теплі кольори

Гармонійно поєднуються: червоний, теракотовий, гірчичний, теплий фіолетовий. Такі комбінації створюють затишну, трохи розкішну атмосферу.

Золото + контрастні кольори

Поєднуйте золото з кольорами "навпроти" в колірному колі. Це темно-синій, насичений фіолетовий, бірюзовий, смарагдовий, кобальтовий. Такі комбінації мають сучасний та ефектний вигляд.

Золото + нейтральні кольори

Золото добре "оживляє" спокійні інтер'єри. Найкращі варіанти: графітовий, шоколадно-коричневий, оливковий, теплий бежевий, теплий відтінок білого (айворі, кремовий).

Рожеве золото

Рожеве золото має мідний відтінок і добре поєднується з: пудрово-рожевим, марсала, сірим, м'ятним, світло-блакитним, темно-синім або навіть чорним.

