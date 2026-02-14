Техніка виконує важливу функцію на кухні, але це не означає, що вона повинна одразу кидатися в очі. В ідеалі має бути плавний перехід від фурнітури до шаф і далі – до побутових приладів. Про це пише House Digest.

Який тренд у побутовій техніці скоро буде на всіх кухнях?

Саме тому інтегрована техніка стає трендом, на який дедалі частіше орієнтуються дизайнери.

"Техніка дедалі менше має "заявляти про себе" і більше – зливатися з дизайном", – зазначає експертка з інтер'єру Дженні Раймолд.

Інші дизайнери також підкреслюють: хоча окремо стоячі прилади мати ефектний вигляд, інколи краще обрати лаконічність і безшовність.

Головне – знайти баланс між функціональністю та непомітністю. Прилади потрібні для щоденних справ, тому повністю ховати їх не обов'язково. Але й надмірно привертати увагу вони не повинні. Це непросто, проте саме такі рішення все частіше асоціюються з сучасними "люксовими" кухнями.

Інтегрована техніка – один із трендів у дизайні кухонь 2026 року / Фото Pinterest

Як створити цілісний дизайн із технікою?

Якщо ви робите ремонт, то можливостей для того, щоб інтегрувати техніку у загальний інтер'єр кухні більше. Вбудована техніка – чудове рішення. Вона залишається доступною, але водночас має акуратний вигляд. Можна встановити мікрохвильову піч у висувній шухляді або вбудовану духовку в колоні. Холодильник глибини шафи можна замаскувати панелями під фасади кухні. Популярні також так звані "гаражі для техніки" – ніші з підйомними дверцятами, де ховаються прилади на стільниці.

Якщо повного ремонту немає, теж є варіанти. Головна мета – менше безладу на стільницях. Техніку, якою користуєтесь рідко, краще прибрати в шафи. Обирайте моделі у нейтральних кольорах, які поєднуються з іншими елементами кухні. У крайньому разі можна:

звільнити місце в шафах для зберігання приладів;

замаскувати посудомийну машину декоративною шторкою;

сховати розетки, прикріпивши до них невелику декоративну панель або картину.

Навіть невеликі зміни можуть зробити кухню більш цілісною та гармонійною.

Які ще тренди у кухонній техніці пануватимуть у 2026 році?

Правильно підібрана техніка може зробити дім не лише красивішим, а й зручнішим. Дизайнери назвали 7 головних трендів, які стануть популярними наступного року. Про це пише Martha Stewart.

Техніка під фасади

Холодильники та посудомийки більше не виділяються. Їх "ховають" за панелями, щоб інтер'єр мав цілісний вигляд.

Окремі зони для напоїв

Кавові станції, міні-бари, винні холодильники та льодогенератори стають окремими зонами – не лише на кухні, а й у спальні чи домашньому спортзалі.

Системи фільтрації води

Через турботу про здоров'я люди частіше встановлюють фільтри – або для кухонного крана, або для всього дому.

Бек-кухні

Це окрема "допоміжна" кухня або велика комора, де можна сховати безлад, дрібну техніку й навіть другу мийку чи духовку.

Інфрачервоні сауни

Домашні сауни стають популярними – їх облаштовують у ванній, підвалі або навіть у дворі.

Плита як акцент

Плити й витяжки стають дизайнерським елементом – у яскравих кольорах, незвичних формах або з декоративними деталями.

Індукційні варильні поверхні

Вони безпечні, легко миються та швидко нагріваються.

Чим замінити на кухня традиційні витяжки?