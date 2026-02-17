Головна різниця між американськими та європейськими кухнями – у розмірі та підході до використання простору. Про це пише House Digest.

Які відмінності між американськими та європейськими кухнями?

Європейські кухні орієнтовані насамперед на практичність. Тут раціонально використовують кожен квадратний сантиметр, а головний акцент роблять на ефективності, а не на зоні для зібрань.

Техніка зазвичай вища й вужча, часто вбудована в меблі. Шафи сягають стелі, мають лаконічний вигляд з пласкими фасадами, без зайвого декору й помітних ручок. Простір організований так, щоб забезпечити максимум зберігання при мінімальній площі.

Американські кухні, навпаки, просторі та відкриті. Вони часто поєднані з вітальнею чи їдальнею й слугують місцем для спілкування. Тут ширші проходи, великі кухонні острови та масивна техніка – наприклад, холодильники з французькими дверцятами або великі плити. Шафи виконують не лише практичну, а й декоративну функцію – з виразною фурнітурою та сучасним дизайном.

Отже, якщо для вас важливо максимально заощадити простір і отримати функціональний мінімалізм – краще обрати європейський варіант. Якщо ж ви цінуєте простір, комфорт і можливість збиратися на кухні з родиною чи друзями, тоді вам більше підійде американське планування.

Що у моді в 2026 році – відкриті чи закриті планування кухні?

Кухні з відкритим плануванням довгий час вважалися ідеальними – простір, світло, спілкування в одній кімнаті. Проте сьогодні такий формат не завжди зручний для щоденного життя: шум, безлад і поєднання роботи, відпочинку та готування в одному місці можуть створювати дискомфорт. Про це пише Ideal Home.

У 2026 році набирає популярності формат "частково розділеного" планування (broken plan). Це компроміс: приміщення залишається відкритим, але з'являються умовні межі між зонами – барна стійка, перегородки, полиці або різне покриття підлоги. Такий підхід дозволяє зберегти відчуття простору, але зробити кухню більш функціональною, тихішою й організованішою.

У 2026 році популярними будуть кухні "частково розділеного" планування / Фото David Land

