Есть три основных метода очистки дымохода: химический, механический и комбинированный. Об этом пишет ТСН.

Какие есть методы очистки дымохода?

Химические средства – это порошки, таблетки или жидкости, которые добавляют к топливу. Во время горения они размягчают слой сажи, и она постепенно осыпается. Такой способ удобен для профилактики, но при сильном загрязнении может быть недостаточным.

Механическая очистка выполняют с помощью специальных щеток, скребков и тросов. Ими счищают налет со стенок трубы. Этот метод дает быстрый результат, но требует больше усилий.

Самым эффективным считается комбинированный способ – сначала используют химические средства, чтобы размягчить сажу, а затем очищают дымоход щеткой.

Как выбрать метод очистки?

Перед работой стоит осмотреть дымоход и оценить толщину налета. Если сажи немного, достаточно химических средств. Если же отложения старые и твердые – без механической очистки не обойтись.

Также важно учитывать материал трубы: кирпичные, металлические и керамические дымоходы нуждаются в разных средствах.

Как правильно чистить дымоход?

Сначала нужно осмотреть канал с помощью фонарика. Во время работы обязательно использовать перчатки, очки и респиратор.

Химический способ: средство добавляют к топливу и дают печи полностью прогореть. При необходимости процедуру повторяют несколько раз.

Механический способ: щетку на тросе опускают в трубу и счищают сажу по всей длине. После этого собранные отложения убирают.

Не стоит использовать агрессивные химикаты или растворители – они могут повредить дымоход и создать пожарную опасность. Лучше применять специальные средства. Частота очистки зависит от топлива: для дров или угля – 2 – 3 раза за сезон, для газа или пеллет – примерно раз в год.

Регулярное обслуживание помогает поддерживать хорошую тягу, продлевает срок службы дымохода и делает отопление более безопасным.

Для серьезных загрязнений дымохода лучше всего подойдет комбинированный способ / Фото Pinterest

Какое топливо лучше для мультитопливных печей: уголь или дрова?

Традиционные печи на дровах предназначены только для сжигания древесины. Но мультитопливная печь позволяет выбирать – использовать дрова или уголь для обогрева дома. Возникает вопрос: какое топливо лучше?

Как пишет GR8 Fires, прежде всего стоит знать, что не рекомендуется сжигать дрова и уголь одновременно. Серная кислота, которая образуется во время горения угля, и влага из древесины могут вместе создавать агрессивную смесь. Она оседает в дымоходе и постепенно повреждает систему печи.

Большинство мультитопливных печей могут работать на обычном каменном угле, но производители часто не советуют его использовать. Причина – большое количество сажи, из-за которой дымоход быстро засоряется. Поэтому чаще рекомендуют бездымный уголь. Он образует меньше дыма и сажи, лучше для окружающей среды и разрешен в зонах с контролем выбросов. В любом случае стоит проверить инструкцию производителя – там всегда указано, какое топливо подходит именно для вашей печи.

Если подумать логически, мультитопливные печи созданы прежде всего для эффективного сжигания угля. Иначе обычные дровяные печи давно потеряли бы смысл. Главная разница – решетка (решетка). Углям нужен доступ воздуха снизу, поэтому они лучше горят на поднятой решетке. Дровам такой поток воздуха не нужен, поэтому в мультитопливной печи они могут сгорать быстрее, чем в специальной дровяной печи. В дровяных моделях решетка обычно плоская, что замедляет горение.

Если планируете отапливать дом преимущественно дровами, лучше сразу купить дровяную печь. Если же выбираете мультитопливную модель, чаще всего основным топливом будет бездымный уголь. Популярные варианты такого топлива – антрацит.

В то же время мультитопливная печь имеет главное преимущество – возможность выбирать топливо в зависимости от ситуации.

