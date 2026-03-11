Есть простой способ, который поможет справиться с загрязнением буквально за несколько минут. Об этом пишет ТСН.

Как просто и эффективно очистить ручки электрической или газовой плиты?

Эффективно очистить поверхность поможет смесь из доступных ингредиентов:

1 столовая ложка пищевой соды;

1 столовая ложка уксуса;

несколько капель средства для мытья посуды;

немного теплой воды.

После смешивания образуется пена, которая хорошо растворяет жир.

Смочите губку или тряпку в приготовленном растворе и нанесите его на ручки плиты и участок вокруг них. Оставьте на 2 – 3 минуты, чтобы средство подействовало, а затем просто протрите поверхность губкой.

Уксус помогает растворить жир и убрать бактерии, сода работает как мягкий абразив, а моющее средство усиливает очищающий эффект.

Больше всего грязи обычно собирается в узких щелях. Чтобы легко очистить такие места, можно воспользоваться старой зубной щеткой, ватными палочками или зубочисткой. Это поможет быстро убрать налет даже в труднодоступных местах.

Раствор пищевой соды и уксуса идеально очистит ручки плиты / Фото Pinterest

Как правильно почистить плиту: простые советы

Чистая плита важна не только для вида кухни, но и для гигиены. Способ очистки зависит от типа плиты: электрической, газовой или стеклокерамической. Об этом пишет Centex.

Как почистить электрическую плиту

Перед началом обязательно выключите плиту и дождитесь, пока она остынет.

Панель управления протрите влажной тряпкой.

Для сложных пятен используйте смесь воды и уксуса.

Конфорки (спирали) – осторожно снимите и почистите щеткой с моющим средством. Не погружайте их в воду.

Поддоны под конфорками – их можно замочить в горячей воде с моющим средством или посыпать содой на 20 минут.

Поверхность плиты – жир хорошо убирает паста из соды и воды.

Как почистить стеклокерамическую плиту

Такую поверхность чистить проще, но нужно действовать осторожно.

Уберите крошки сухой тряпкой. Посыпьте поверхность содой.

Сбрызните уксусом.

Накройте горячим влажным полотенцем на 15 минут. Затем протрите и вытрите насухо.

Как почистить газовую плиту

Решетки – снимите и замочите в горячей воде с моющим средством, затем почистите щеткой;

Крышки конфорок – замочите в теплой мыльной воде и протрите щеткой;

Ручки и поверхность – достаточно протереть влажной тряпкой с моющим средством.

Чтобы плита легче мылась, вытирайте брызги сразу после приготовления. Используйте защитные подкладки или фольгу под конфорки. Регулярно очищайте плиту, чтобы жир не накапливался.

Чего не стоит делать:

не используйте жесткие металлические губки – они царапают поверхность;

не заливайте плиту большим количеством воды;

осторожно чистите электрические конфорки, чтобы не повредить их.

Благодаря регулярной очистке плита будет иметь вид новой и работать без проблем.

