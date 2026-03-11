Есть простой способ, который поможет справиться с загрязнением буквально за несколько минут. Об этом пишет ТСН.
Как просто и эффективно очистить ручки электрической или газовой плиты?
Эффективно очистить поверхность поможет смесь из доступных ингредиентов:
- 1 столовая ложка пищевой соды;
- 1 столовая ложка уксуса;
- несколько капель средства для мытья посуды;
- немного теплой воды.
После смешивания образуется пена, которая хорошо растворяет жир.
Смочите губку или тряпку в приготовленном растворе и нанесите его на ручки плиты и участок вокруг них. Оставьте на 2 – 3 минуты, чтобы средство подействовало, а затем просто протрите поверхность губкой.
Уксус помогает растворить жир и убрать бактерии, сода работает как мягкий абразив, а моющее средство усиливает очищающий эффект.
Больше всего грязи обычно собирается в узких щелях. Чтобы легко очистить такие места, можно воспользоваться старой зубной щеткой, ватными палочками или зубочисткой. Это поможет быстро убрать налет даже в труднодоступных местах.
Раствор пищевой соды и уксуса идеально очистит ручки плиты / Фото Pinterest
Как правильно почистить плиту: простые советы
Чистая плита важна не только для вида кухни, но и для гигиены. Способ очистки зависит от типа плиты: электрической, газовой или стеклокерамической. Об этом пишет Centex.
Как почистить электрическую плиту
- Перед началом обязательно выключите плиту и дождитесь, пока она остынет.
- Панель управления протрите влажной тряпкой.
- Для сложных пятен используйте смесь воды и уксуса.
- Конфорки (спирали) – осторожно снимите и почистите щеткой с моющим средством. Не погружайте их в воду.
- Поддоны под конфорками – их можно замочить в горячей воде с моющим средством или посыпать содой на 20 минут.
- Поверхность плиты – жир хорошо убирает паста из соды и воды.
Как почистить стеклокерамическую плиту
- Такую поверхность чистить проще, но нужно действовать осторожно.
- Уберите крошки сухой тряпкой. Посыпьте поверхность содой.
- Сбрызните уксусом.
- Накройте горячим влажным полотенцем на 15 минут. Затем протрите и вытрите насухо.
Как почистить газовую плиту
- Решетки – снимите и замочите в горячей воде с моющим средством, затем почистите щеткой;
- Крышки конфорок – замочите в теплой мыльной воде и протрите щеткой;
- Ручки и поверхность – достаточно протереть влажной тряпкой с моющим средством.
Чтобы плита легче мылась, вытирайте брызги сразу после приготовления. Используйте защитные подкладки или фольгу под конфорки. Регулярно очищайте плиту, чтобы жир не накапливался.
Чего не стоит делать:
- не используйте жесткие металлические губки – они царапают поверхность;
- не заливайте плиту большим количеством воды;
- осторожно чистите электрические конфорки, чтобы не повредить их.
Благодаря регулярной очистке плита будет иметь вид новой и работать без проблем.
Чем помыть окна весной, чтобы они надолго оставались чистыми?
- Весной многие, кто моет окна, надеясь, что они как можно дольше будут оставаться чистыми.
- Домашние средства с уксусом или крахмалом иногда оставляют тонкий налет, через который пыль быстрее оседает на стекле.
- Эффективным считается раствор спирта и глицерина. Спирт хорошо убирает грязь и следы дождя, а глицерин создает невидимую пленку, которая защищает стекло от пыли и разводов.
- Сначала помойте стекло теплой водой с моющим средством. Затем нанесите тонкий слой раствора из спирта и глицерина. Вытрите и отполируйте поверхность салфеткой из микрофибры. После этого окна дольше будут оставаться чистыми и прозрачными.