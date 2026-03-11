Є простий спосіб, який допоможе впоратися із забрудненням буквально за кілька хвилин. Про це пише ТСН.
Як просто і ефективно очистити ручки електричної чи газової плити?
Ефективно очистити поверхню допоможе суміш із доступних інгредієнтів:
- 1 столова ложка харчової соди;
- 1 столова ложка оцту;
- кілька крапель засобу для миття посуду;
- трохи теплої води.
Після змішування утворюється піна, яка добре розчиняє жир.
Змочіть губку або ганчірку у приготованому розчині та нанесіть його на ручки плити й ділянку навколо них. Залиште на 2 – 3 хвилини, щоб засіб подіяв, а потім просто протріть поверхню губкою.
Оцет допомагає розчинити жир і прибрати бактерії, сода працює як м'який абразив, а мийний засіб підсилює очищувальний ефект.
Найбільше бруду зазвичай збирається у вузьких щілинах. Щоб легко очистити такі місця, можна скористатися старою зубною щіткою, ватними паличками або зубочисткою. Це допоможе швидко прибрати наліт навіть у важкодоступних місцях.
Розчин харчової соди і оцту ідеально очистить ручки плити / Фото Pinterest
Як правильно почистити плиту: прості поради
Чиста плита важлива не лише для вигляду кухні, а й для гігієни. Спосіб очищення залежить від типу плити: електричної, газової або склокерамічної. Про це пише Centex.
Як почистити електричну плиту
- Перед початком обов'язково вимкніть плиту і дочекайтеся, поки вона охолоне.
- Панель керування протріть вологою ганчіркою.
- Для складних плям використайте суміш води й оцту.
- Конфорки (спіралі) – обережно зніміть і почистіть щіткою з мийним засобом. Не занурюйте їх у воду.
- Піддони під конфорками – їх можна замочити у гарячій воді з мийним засобом або посипати содою на 20 хвилин.
- Поверхня плити – жир добре прибирає паста із соди та води.
Як почистити склокерамічну плиту
- Таку поверхню чистити простіше, але потрібно діяти обережно.
- Приберіть крихти сухою ганчіркою. Посипте поверхню содою.
- Збризніть оцтом.
- Накрийте гарячим вологим рушником на 15 хвилин. Потім протріть і витріть насухо.
Як почистити газову плиту
- Решітки – зніміть і замочіть у гарячій воді з мийним засобом, потім почистіть щіткою;
- Кришки конфорок – замочіть у теплій мильній воді та протріть щіткою;
- Ручки та поверхню – достатньо протерти вологою ганчіркою з мийним засобом.
Щоб плита легше милася, витирайте бризки одразу після готування. Використовуйте захисні підкладки або фольгу під конфорки. Регулярно очищайте плиту, щоб жир не накопичувався.
Чого не варто робити:
- не використовуйте жорсткі металеві губки – вони дряпають поверхню;
- не заливайте плиту великою кількістю води;
- обережно чистіть електричні конфорки, щоб не пошкодити їх.
Завдяки регулярному очищенню плита матиме вигляд нової і працювати без проблем.
Чим помити вікна навесні, аби вони надовго залишалися чистими?
- Навесні багато, хто миє вікна, сподіваючи, що вони якомога довше залишатимуться чистими.
- Домашні засоби з оцтом чи крохмалем інколи залишають тонкий наліт, через який пил швидше осідає на склі.
- Ефективнішим вважається розчин спирту та гліцерину. Спирт добре прибирає бруд і сліди дощу, а гліцерин створює невидиму плівку, яка захищає скло від пилу та розводів.
- Спочатку помийте скло теплою водою з мийним засобом. Потім нанесіть тонкий шар розчину зі спирту та гліцерину. Витріть і відполіруйте поверхню серветкою з мікрофібри. Після цього вікна довше залишатимуться чистими та прозорими.