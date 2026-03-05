Більш ефективний варіант – розчин зі спирту та гліцерину. Про це пише ТСН.

Як відмити вікна так, щоб довгі місяці залишалися чистими?

Спирт добре видаляє пил, сліди дощу та інші забруднення, а гліцерин утворює непомітну захисну плівку. Вона допомагає зменшити появу розводів і перешкоджає накопиченню пилу, тому скло довше залишається чистим.

Як правильно мити вікна:

  • Спершу протріть скло теплою водою з невеликою кількістю мийного засобу.
  • Потім нанесіть тонкий шар розчину спирту з гліцерином.
  • Відполіруйте поверхню серветкою з мікрофібри.

Після такої обробки вода не залишає брудних слідів, а пил менше затримується на склі. Як наслідок – вікна довше зберігають блиск і прозорість, а в домі стає світліше та затишніше.

Розчин зі спирту та гліцерину допоможе вікнам надовго залишатися чистими / Фото Pinterest

Як правильно мити вікна без розводів?

Щоб вікна були чистими й прозорими, важливо мити їх правильно та в слушний час, пише Martha Stewart.

Мийте вікна вранці або в похмурий день – на сонці засіб швидко висихає і залишає розводи.

Ззовні треба мити вікна щонайменше 2 рази на рік (весною та восени). Усередині – приблизно раз на два тижні. У забруднених районах – частіше.

Як мити зсередини

  • Протріть пил сухою мікрофіброю,
  • Нанесіть розчин спирту та гліцерину.
  • Протріть скло рухами у вигляді літери S,
  • Зніміть рідину скребком зверху вниз,
  • Витріть краї сухою тканиною.

Як мити зовні:

  • Змийте бруд водою зі шланга,
  • Нанесіть розчин і протріть губкою,
  • Приберіть воду скребком,
  • Витріть краї насухо,
  • Не забудьте про рами, напрямні та сітки,
  • Пропилососьте напрямні, протріть оцтовим розчином,
  • Сітки зніміть, вимийте мильною водою, висушіть.

Що робити, аби мийка на кухні залишалася ідеально чистою?

  • Підтримувати кухонну мийку чистою можна, якщо після миття посуду швидко протерти її губкою з мийним засобом і змити водою.
  • Інші поради щодо підтримки кухні у чистоті охоплюють використання часу приготування їжі для прибирання, щоденний виніс сміття та уникнення відкладання дрібного прибирання.