Більш ефективний варіант – розчин зі спирту та гліцерину. Про це пише ТСН.
Дивіться також Якщо втомилися від банальності: дизайнери назвали 3 ідеальні кольори для весни
Як відмити вікна так, щоб довгі місяці залишалися чистими?
Спирт добре видаляє пил, сліди дощу та інші забруднення, а гліцерин утворює непомітну захисну плівку. Вона допомагає зменшити появу розводів і перешкоджає накопиченню пилу, тому скло довше залишається чистим.
Як правильно мити вікна:
- Спершу протріть скло теплою водою з невеликою кількістю мийного засобу.
- Потім нанесіть тонкий шар розчину спирту з гліцерином.
- Відполіруйте поверхню серветкою з мікрофібри.
Після такої обробки вода не залишає брудних слідів, а пил менше затримується на склі. Як наслідок – вікна довше зберігають блиск і прозорість, а в домі стає світліше та затишніше.
Розчин зі спирту та гліцерину допоможе вікнам надовго залишатися чистими / Фото Pinterest
Як правильно мити вікна без розводів?
Щоб вікна були чистими й прозорими, важливо мити їх правильно та в слушний час, пише Martha Stewart.
Мийте вікна вранці або в похмурий день – на сонці засіб швидко висихає і залишає розводи.
Ззовні треба мити вікна щонайменше 2 рази на рік (весною та восени). Усередині – приблизно раз на два тижні. У забруднених районах – частіше.
Як мити зсередини
- Протріть пил сухою мікрофіброю,
- Нанесіть розчин спирту та гліцерину.
- Протріть скло рухами у вигляді літери S,
- Зніміть рідину скребком зверху вниз,
- Витріть краї сухою тканиною.
Як мити зовні:
- Змийте бруд водою зі шланга,
- Нанесіть розчин і протріть губкою,
- Приберіть воду скребком,
- Витріть краї насухо,
- Не забудьте про рами, напрямні та сітки,
- Пропилососьте напрямні, протріть оцтовим розчином,
- Сітки зніміть, вимийте мильною водою, висушіть.
Що робити, аби мийка на кухні залишалася ідеально чистою?
- Підтримувати кухонну мийку чистою можна, якщо після миття посуду швидко протерти її губкою з мийним засобом і змити водою.
- Інші поради щодо підтримки кухні у чистоті охоплюють використання часу приготування їжі для прибирання, щоденний виніс сміття та уникнення відкладання дрібного прибирання.