Більш ефективний варіант – розчин зі спирту та гліцерину. Про це пише ТСН.

Дивіться також Якщо втомилися від банальності: дизайнери назвали 3 ідеальні кольори для весни

Як відмити вікна так, щоб довгі місяці залишалися чистими?

Спирт добре видаляє пил, сліди дощу та інші забруднення, а гліцерин утворює непомітну захисну плівку. Вона допомагає зменшити появу розводів і перешкоджає накопиченню пилу, тому скло довше залишається чистим.

Як правильно мити вікна:

Спершу протріть скло теплою водою з невеликою кількістю мийного засобу.

Потім нанесіть тонкий шар розчину спирту з гліцерином.

Відполіруйте поверхню серветкою з мікрофібри.

Після такої обробки вода не залишає брудних слідів, а пил менше затримується на склі. Як наслідок – вікна довше зберігають блиск і прозорість, а в домі стає світліше та затишніше.

Розчин зі спирту та гліцерину допоможе вікнам надовго залишатися чистими / Фото Pinterest

Як правильно мити вікна без розводів?

Щоб вікна були чистими й прозорими, важливо мити їх правильно та в слушний час, пише Martha Stewart.

Мийте вікна вранці або в похмурий день – на сонці засіб швидко висихає і залишає розводи.

Ззовні треба мити вікна щонайменше 2 рази на рік (весною та восени). Усередині – приблизно раз на два тижні. У забруднених районах – частіше.

Як мити зсередини

Протріть пил сухою мікрофіброю,

Нанесіть розчин спирту та гліцерину.

Протріть скло рухами у вигляді літери S,

Зніміть рідину скребком зверху вниз,

Витріть краї сухою тканиною.

Як мити зовні:

Змийте бруд водою зі шланга,

Нанесіть розчин і протріть губкою,

Приберіть воду скребком,

Витріть краї насухо,

Не забудьте про рами, напрямні та сітки,

Пропилососьте напрямні, протріть оцтовим розчином,

Сітки зніміть, вимийте мильною водою, висушіть.

Що робити, аби мийка на кухні залишалася ідеально чистою?