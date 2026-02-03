Користувачі Reddit поділилися своїми побутовими лайфхаками, які реально працюють. Серед порад – усе: від незвичних засобів для прибирання до дрібних хитрощів, що економлять час, пише Express.

Який лайфхак допоможе утримувати мийку ідеально чистою?

Одна з порад виявилася настільки простою, що людей здивувало, чому вони про неї досі не знали.

Секрет полягає у тому, що після миття посуду потрібно:

нанести трохи засобу для миття посуду на мийку;

витратити 20 – 30 секунд, щоб швидко протерти її губкою;

змити водою.

І це все. Жодного генерального прибирання.

Один із користувачів написав: "Це не має бути щось складним – просто швидко протерти мийку з мийним засобом і сполоснути. Я також тримаю біля раковини ганчірку й кожного разу, коли заходжу на кухню, швидко протираю стільницю. Крихти й липкі плями просто не встигають з'явитися. Кухня здається значно чистішою".

Інший додав: "Я роблю так уже кілька років і ще тримаю маленький пульверизатор із водою та мийним засобом. Це реально змінює все".

Для очищення раковини використовуйте пульверизатор із водою та мийним засобом / Фото Pexels

У коментарях люди також радять:

використовувати час, поки готується їжа, щоб швидко навести лад на кухні;

виносити сміття щодня, навіть якщо пакет ще не повний – так не з'являється запах;

не відкладати дрібне прибирання "на потім".

Фахівці з прибирання пояснюють: якщо регулярно очищати мийку, вапняний наліт і бруд просто не встигають накопичуватися, а кухня завжди матиме охайний вигляд.

Як правильно мити кухонні мийки?

Як пише Better Homes and gardens, чистити кухонну мийку потрібно раз на тиждень – це займає близько 20 хвилин і не потребує дорогих засобів.

Приберіть посуд і змийте крихти водою.

Надягніть рукавички.

Нержавійка: посипте содою, додайте трохи мийного засобу, почистіть губкою, змийте й витріть насухо.

Біла мийка: сода + кілька крапель перекису водню, потерти губкою, змити.

Фарфор: іржу почистіть половинкою лимона з сіллю, змийте теплою водою.

Чим не можна мити кухонні шафки?

Неправильний догляд за кухонними шафами може пошкодити деревину, зробити покриття тьмяним і залишити липкі сліди.

Основні поради експертів: