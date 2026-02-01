Так, у своїй вітальні Дженніфер вишукано і професійно комбінує сучасність і вінтажність, пише Homes and gardens.

Як Дженніфер Еністон оформила свою вітальню?

У вітальні Дженніфер поєднала антикварні меблі – старе шкіряне крісло-клубний стілець і потертий килим – з сучасними предметами: темною дерев'яною тумбою та лаконічними аксесуарами.

Як наслідок – вийшов простір, який одночасно теплий, затишний і стильно оформлений.

Вітальня Дженніфер Еністон: дивіться фото

Щоб поєднати старе і нове без хаосу, важливо дотримуватися балансу:

забагато старовини є застарілим на вигляд;

занадто сучасні речі роблять простір холодним.

Тут допомагає комбінація текстур і кольорів: темно-синьо-сірі стіни підкреслюють теплі відтінки шкіряного крісла та килима, а дерев'яні рамки й тумба додають глибини.

Щоб відтворити стиль акторки у власній вітальні, можна обрати наступні меблі:

Шкіряне крісло – vintage або сучасне зі шкіри, яка з часом красиво старіє.

Килим – антикварний або вінтажний стиль, можна вибрати навіть машинного виробництва, щоб його було легше чистити.

Тумба/шафа – темне дерево, текстуровані дверцята.

Лампа і дрібні аксесуари – можуть бути яскравими і незвичними, щоб додати індивідуальності.

Рами для картин – контрастні, підкреслюють відтінки меблів, створюючи цілісність композиції.

Навіть якщо у вас немає справжніх антикварних речей, сучасні меблі та вінтажні елементи у поєднанні з правильними кольорами стін можуть створити затишну, стильну і збалансовану вітальню, як у Дженніфер Еністон.

Як поєднувати сучасні та антикварні меблі?

Як пише The Spruce, найцікавіші інтер'єри – це ті, що не прив'язані до конкретної епохи, а гармонійно поєднують старі та нові речі.

Що вважати антикваріатом і вінтажем:

Антикваріат – меблі старші за 100 років;

Вінтаж – від 20 до 100 років;

Сучасні – менше 20 років, включаючи актуальні новинки.

Основні поради для поєднання меблів:

Знаходьте баланс

Поєднуйте улюблені речі, а не створюйте "каталог" меблів. Старі та важкі дерев'яні предмети краще ставити біля стін, легкі – поруч із масивними. Грайте з пропорціями, кольорами, принтами та текстурами, щоб поєднання мало природний вигляд.

Форма та функція

Антикварні меблі часто мають складну різьбу чи декоративні елементи. Комбінуйте обтічні сучасні лінії зі складними вигинами антикваріату. Металеві або дерев'яні елементи допомагають "підкреслити ноги" меблів і не роблять простір старомодним.

Оновлюйте та переробляйте

Не всі старі речі потрібно залишати в оригінальному вигляді. Перефарбування, нова оббивка чи легке оновлення додають сучасного відчуття без втрати шарму. Навіть старі крісла можна зробити комфортними, замінивши пружини та наповнювач.

Об'єднуйте кольором

Використання однієї палітри кольорів допомагає поєднати різні стилі. Наприклад, білий колір на старих і нових меблях створює відчуття цілісності.

Вибирайте акцентні предмети

Великий антикварний предмет (шафа, ліжко, стіл) може стати центром уваги у сучасному інтер'єрі. Також можна використовувати великі декоративні елементи: дзеркала, килими, підсвічники.

Почніть з дрібних деталей

Якщо боїтеся масштабних змін, почніть з маленьких предметів: столиків, табуретів, дзеркал або освітлення.

Поєднання старого і нового працює найкраще, коли є баланс, увага до форми та пропорцій, а колір і деталі об'єднують простір.

