На щастя, видання Windows Canada знає дієві способи, які допоможуть швидко та ефективно очистити пластик від клею.

Як очистити сліди старого скотчу?

Щоб безпечно очистити пластик, важливо спочатку розм'якшити клей, а вже потім прибрати його залишки. Найпростіший спосіб – використати:

олію,

вазелін,

жирний крем.

Засіб наносять на ватний диск, прикладають до забруднення на 10 – 15 хвилин і акуратно витирають. Жир розчиняє клей, не пошкоджуючи поверхню.

Також ефективно працює спирт або звичайна горілка. Достатньо протерти слід змоченим ватним диском – клей швидко розчиняється, особливо якщо він ще не встиг глибоко в'їстися в пластик.

Як очистити сліди старого скотчу

Що робити, якщо липкі плями застарілі?

Для залишкових плям The Kitchn радять використовувати столовий оцет 9% або універсальні засоби для скла. Вони допомагають повністю прибрати липкість і повернути вікнам чистий вигляд. Якщо клей тримається міцно, його можна попередньо нагріти феном протягом 30 – 40 секунд. Після цього він стане м'якшим і легко зніметься серветкою.

Водночас фахівці не радять використовувати агресивні розчинники, такі як ацетон чи бензин, а також металеві губки або ножі. Вони можуть пошкодити пластик і залишити помітні сліди. Чим швидше очистити клей, тим легше це зробити без шкоди для поверхні.

