На щастя, видання Windows Canada знає дієві способи, які допоможуть швидко та ефективно очистити пластик від клею.
Як очистити сліди старого скотчу?
Щоб безпечно очистити пластик, важливо спочатку розм'якшити клей, а вже потім прибрати його залишки. Найпростіший спосіб – використати:
- олію,
- вазелін,
- жирний крем.
Засіб наносять на ватний диск, прикладають до забруднення на 10 – 15 хвилин і акуратно витирають. Жир розчиняє клей, не пошкоджуючи поверхню.
Також ефективно працює спирт або звичайна горілка. Достатньо протерти слід змоченим ватним диском – клей швидко розчиняється, особливо якщо він ще не встиг глибоко в'їстися в пластик.
Як очистити сліди старого скотчу / Фото Africa Images
Що робити, якщо липкі плями застарілі?
Для залишкових плям The Kitchn радять використовувати столовий оцет 9% або універсальні засоби для скла. Вони допомагають повністю прибрати липкість і повернути вікнам чистий вигляд. Якщо клей тримається міцно, його можна попередньо нагріти феном протягом 30 – 40 секунд. Після цього він стане м'якшим і легко зніметься серветкою.
Водночас фахівці не радять використовувати агресивні розчинники, такі як ацетон чи бензин, а також металеві губки або ножі. Вони можуть пошкодити пластик і залишити помітні сліди. Чим швидше очистити клей, тим легше це зробити без шкоди для поверхні.
Що допоможе легко помити вікна?
- Щоб вікна були по-справжньому чистими та без розводів, важливо дотримуватись правильної послідовності очищення. Перед миттям скла обов'язково зробіть сухе прибирання.
- Для цього використовуйте серветку з мікрофібри – вона добре збирає пил, не залишає ворсу та не дряпає поверхню. Якщо пропустити цей етап, під час миття бруд може розмазуватися і залишати сліди.
- Далі переходьте до вологого очищення. Найкраще підійде мильний розчин – він ефективно видаляє основні забруднення, жирні плями та сліди від пальців. Нанесіть його на скло за допомогою губки або серветки та рівномірно розподіліть по поверхні.
- Після цього варто зробити фінальний етап — полірування. Для цього використовуйте оцтовий спрей: він допомагає прибрати залишки мила, усуває розводи та додає склу блиску.