К счастью, издание Windows Canada знает действенные способы, которые помогут быстро и эффективно очистить пластик от клея.
Как очистить следы старого скотча?
Чтобы безопасно очистить пластик, важно сначала размягчить клей, а уже потом убрать его остатки. Самый простой способ – использовать:
- масло,
- вазелин,
- жирный крем.
Средство наносят на ватный диск, прикладывают к загрязнению на 10 – 15 минут и аккуратно вытирают. Жир растворяет клей, не повреждая поверхность.
Также эффективно работает спирт или обычная водка. Достаточно протереть след смоченным ватным диском – клей быстро растворяется, особенно если он еще не успел глубоко въесться в пластик.
Как очистить следы старого скотча
Что делать, если липкие пятна застарелые?
Для остаточных пятен The Kitchn советуют использовать столовый уксус 9% или универсальные средства для стекла. Они помогают полностью убрать липкость и вернуть окнам чистый вид. Если клей держится крепко, его можно предварительно нагреть феном в течение 30 – 40 секунд. После этого он станет более мягким и легко снимется салфеткой.
В то же время специалисты не советуют использовать агрессивные растворители, такие как ацетон или бензин, а также металлические губки или ножи. Они могут повредить пластик и оставить заметные следы. Чем быстрее очистить клей, тем легче это сделать без вреда для поверхности.
Что поможет легко помыть окна?
- Чтобы окна были по-настоящему чистыми и без разводов, важно соблюдать правильную последовательность очистки. Перед мытьем стекла обязательно сделайте сухую уборку.
- Для этого используйте салфетку из микрофибры – она хорошо собирает пыль, не оставляет ворса и не царапает поверхность. Если пропустить этот этап, во время мытья грязь может размазываться и оставлять следы.
- Далее переходите к влажной очистке. Лучше всего подойдет мыльный раствор – он эффективно удаляет основные загрязнения, жирные пятна и следы от пальцев. Нанесите его на стекло с помощью губки или салфетки и равномерно распределите по поверхности.
- После этого стоит сделать финальный этап - полировка. Для этого используйте уксусный спрей: он помогает убрать остатки мыла, устраняет разводы и придает стеклу блеск.