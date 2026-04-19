Більше про перевтілення розповіла дічина з ніком love.kryvko у соцмережі Threads.

Ще нещодавно диван виглядав доволі типовим для старих інтер'єрів – із потертою оббивкою та застарілим дизайном. Втім, замість того щоб купувати новий, власниця вирішила дати меблям другий шанс. Вона повністю розібрала диван, зняла стару оббивку та підготувала основу до оновлення.

Під час роботи дівчині довелося різати матеріали та фактично "перезібрати" конструкцію. На це в неї пішло 4 дня. У результаті диван повністю змінив вигляд: нова насичена зелена оббивка зробила його сучасним і стильним, а сам інтер'єр – більш цілісним і затишним.

Перевтілення дивана / Фото із соцмереж love.kryvko

Дівчина зазначила, що на розхідні матеріали вона витратила 4200 – 4500 гривень. Якщо врахувати, що новий диван коштує від 7000 гривень, а трендові моделі – всі 20 000 гривень, то таке перевтілення є цілком доречним. Користувачка соцмереж додала, що для реставрації вона купила:

поролон,

тканину,

скоби,

клей.

У підсумку диван повністю змінився: нова зелена оббивка зробила його сучасним і гармонійно вписала в інтер'єр.



Процес перевтілення тривав 4 дня / Фото із соцмереж love.kryvko

Як пише Homes & Gardens, оновлення старих меблів сьогодні виходить далеко за межі простої економії – це вже повноцінний тренд, який поєднує практичність та екологічний підхід до життя. Замість того щоб викидати дивани чи крісла і купувати нові, дедалі більше людей обирають реставрацію.

Такий підхід дозволяє значно зменшити витрати, адже перетяжка або заміна наповнювача часто обходиться у рази дешевше, ніж нові меблі. Водночас це допомагає скоротити кількість відходів і зменшити навантаження на довкілля, що особливо актуально на тлі глобального тренду на свідоме споживання.

Такий приклад вкотре доводить: навіть старі меблі можна перетворити на актуальний елемент інтер'єру без значних витрат. Достатньо трохи часу, зусиль і бажання експериментувати – і результат може виглядати не гірше за дизайнерські рішення.

