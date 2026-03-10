Старый ковер можно очистить от пыли и грязи без дорогих средств и химчистки. Для этого достаточно вынести его на свежий воздух примерно на 20 минут и выполнить несколько простых шагов. Об этом пишут "Добрые новости".

Как просто и эффективно очистить ковер?

Если на улице есть снег, положите ковер ворсом вниз на чистую поверхность. Если снега нет, просто перекиньте его через перекладину или забор. Оставьте так примерно на 5 минут. На свежем воздухе ворс лучше проветривается, а часть пыли постепенно отпадает.

После этого расстелите ковер ворсом вверх и посыпьте его пищевой содой. Оставьте примерно на 10 – 15 минут. Сода хорошо впитывает неприятные запахи и помогает растворить мелкие частички грязи.

Напоследок переверните ковер и легко выбейте его или встряхните, чтобы убрать соду вместе с пылью.

Такой способ помогает очистить ворс значительно лучше, чем обычная уборка пылесосом в помещении.

Пищевая сода вернет старому ковру свежесть / Фото Pinterest

Другие способы эффективной очистки ковра

Чтобы ковер был чистым и служил дольше, его нужно регулярно пылесосить, выводить пятна и периодически делать глубокую очистку. Пылесосьте минимум раз в неделю, а если есть дети или животные – чаще. Об этом пишет The Spruce.

Начните с пылесоса

Хорошо пропылесосьте ковер, особенно места с интенсивным движением. По возможности уберите мебель и медленно проходите пылесосом несколько раз.

Сразу убирайте пятна

Свежие разливы промокните бумажным полотенцем или тканью. Твердые загрязнения (грязь, еду) сначала аккуратно уберите тупым ножом.

Очистка уксусом

Смешайте 1 часть белого уксуса и 3 части холодной воды. Распылите на ковер, оставьте на 5 минут, затем промокните микрофиброй. Хорошо проветрите комнату, чтобы ковер высох.

Паровая очистка

После пылесоса можно использовать пароочиститель– пар помогает глубже очистить волокна. После этого ковер нужно хорошо высушить.

