В таком случае хорошей альтернативой может стать антикварный письменный стол. Это компактный предмет мебели, который легко найти в секонд-хендах или на барахолках, и он вполне функциональный, пишет House Digest.

Почему письменные столы используют как обеденные?

Несмотря на то, что письменный стол обычно ассоциируется с работой или учебой, в маленьком жилье он может выполнять сразу несколько функций. Его можно использовать как:

место для завтраков, обедов или ужина;

дополнительную рабочую поверхность на кухне;

место для кофеварки, тостера или другой техники;

домашний офис;

зону для хранения благодаря ящикам.

Именно многофункциональность делает такое решение особенно удобным для компактных квартир.

Письменный стол может служить местом для завтраков, обедов и ужинов / Фото Pinterest

Небольшой стол легко поставить в углу кухни, возле окна, рядом с холодильником или вдоль свободной стены. Так можно создать уютный уголок для завтрака без потери пространства.

Если модель достаточно широкая, ее можно использовать как обычный обеденный стол. Достаточно поставить сиденья с разных сторон. Такой вариант подойдет для ежедневных приемов пищи, хотя для больших праздничных застолий места может не хватить.

Чтобы не перегружать пространство, лучше отказаться от массивных стульев. Вместо этого подойдут:

компактные табуреты, которые можно спрятать под стол;

складные стулья;

узкая скамейка с мягкой подушкой;

легкие современные стулья на тонких ножках.

Мягкие сиденья помогут сделать уголок более комфортным и уютным.

Антикварные письменные столы часто можно найти в секонд-хендах, на блошиных рынках или сайтах объявлений по доступной цене. Иногда они стоят дешевле нового обеденного стола, но при этом качественные и оригинальные.

Современные интерьеры все чаще ориентируются на разумное использование пространства. Люди выбирают мебель, которая выполняет сразу несколько функций и не перегружает комнату. Именно поэтому антикварный письменный стол может стать практичной и стильной заменой традиционному обеденному столу.

Исчезают ли обеденные столы: ответ дизайнеров

Дизайнеры отмечают: хотя функция, расположение и стиль обеденного стола претерпели изменения, он остается важным. Об этом пишет The Better Homes and gardnes.

Обеденные столы – это абсолютно вневременной элемент, и они никуда не исчезнут в ближайшее время. Даже если семьи больше не используют их ежедневно для формальных ужинов, они все равно играют важную роль в жизни и дизайне интерьера.

Они "собирают" пространство и придают ему смысл. Меняется не сам стол, а то, как и где его используют.

Теперь стол – это не только место для ужина в конце дня. Он используется для многих вещей: работы, творчества, чтения, празднований и даже выполнения домашних заданий.

Еда больше не привязана к одному месту. При проектировании дома дизайнеры создают несколько зон для совместного времяпрепровождения за столом.

Кухни-столовые и уютные уголки для завтрака со скамейками становятся все популярнее. Это более неформальные пространства, но обеденный стол все равно остается их центром.

