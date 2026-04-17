Один из таких примеров – стол Formica, который был очень популярным на кухнях того времени. Об этом пишет House Digest.
Смотрите также Терть не нужно: как очистить кухню от жира за 5 минут
Почему стол Formica возвращается в моду?
Столы Formica отличались гладкой поверхностью, хромированными ножками, блестящей столешницей разных цветов. Они были очень практичными, долговечными и простыми в уходе.
Такие столы также часто использовали в американских кафе и закусочных. Сегодня их можно найти в секонд-хендах или на онлайн-платформах.
Стол Formica снова в тренде / Фото Pinterest
Название Formica часто воспринимается как бренд, но на самом деле это тип ламинированного материала – Formica laminate. Он прочный, легко моется, устойчив к царапинам и теплый, поэтому использовался не только для столов, но и для кухонных поверхностей, пола и стен.
Именно из-за практичности и сейчас, и раньше этот материал остается актуальным.
Кроме того, такие столы имеют яркий ретро-выгляд, который хорошо вписывается в современный тренд на винтажный дизайн.
Стол Formica лучше всего смотрится в интерьерах в стиле ретро или mid-century modern. Стоит сочетать его с геометрическими формами (например, плиткой в черно-белую клетку), округлыми аксессуарами, современным или футуристическим освещением, теплыми или насыщенными цветами.
Стол Formica – это не просто винтажная вещь, а практичный и стильный элемент, который снова возвращается в современные кухни.
5 трендов ремонта кухни в 2026 году
Дизайнеры говорят, что кухня становится не просто функциональной, а более уютной, современной и "живой". Об этом пишет Elle Decor.
Главные тренды:
- Легкое обновление вместо полного ремонта – не все меняют, а улучшают существующее: красят шкафы, обновляют освещение, фурнитуру и делают больше скрытого хранения.
- Обновление техники – современные, стильные приборы или встроенные модели, которые становятся частью мебели.
- Качественные материалы – долговечные и натуральные: дерево, кварцит, латунь.
- Больше естественного света – добавляют или увеличивают окна, чтобы кухня была светлее и просторнее.
- Больше характера – цвета, необычные формы, яркие детали, чтобы кухня была индивидуальной, а не "как у всех".
Основная идея заключается в том, что кухня должна быть удобной, светлой и отражать стиль хозяина, а не просто следовать моде.
Какие цвета выбрать кухонных шкафов в 2026 году?
В 2026 году дизайнеры выбирают для кухонных фасадов природные и теплые оттенки, такие как оливково-зеленый, грейдж, грибной, терракотовый и темно-синий с серым подтоном.
Эти цвета добавляют интерьеру уюта.