Один із таких прикладів – стіл Formica, який був дуже популярним на кухнях того часу. Про це пише House Digest.

Чому стіл Formica повертається у моду?

Столи Formica вирізнялися гладкою поверхнею, хромованими ніжками, блискучою стільницнею різних кольорів. Вони були дуже практичними, довговічними та простими у догляді.

Такі столи також часто використовували в американських кафе та закусочних. Сьогодні їх можна знайти в секонд-хендах або на онлайн-платформах.

Стіл Formica знову у тренді

Назва Formica часто сприймається як бренд, але насправді це тип ламінованого матеріалу – Formica laminate. Він міцний, легко миється, стійкий до подряпин і теплий, тому використовувався не тільки для столів, а й для кухонних поверхонь, підлоги та стін.

Саме через практичність і зараз, і раніше цей матеріал залишається актуальним.

Крім того, такі столи мають яскравий ретро-вигляд, який добре вписується в сучасний тренд на вінтажний дизайн.

Стіл Formica має найкращий вигляд в інтер'єрах у стилі ретро або mid-century modern. Варто поєднувати його з геометричними формами (наприклад, плиткою у чорно-білу клітинку), округлими аксесуарами, сучасним або футуристичним освітленням, теплими або насиченими кольорами.

Стіл Formica – це не просто вінтажна річ, а практичний і стильний елемент, який знову повертається в сучасні кухні.

5 трендів ремонту кухні у 2026 році

Дизайнери кажуть, що кухня стає не просто функціональною, а більш затишною, сучасною і "живою". Про це пише Elle Decor.

Головні тренди:

Легке оновлення замість повного ремонту – не все змінюють, а покращують існуюче: фарбують шафи, оновлюють освітлення, фурнітуру та роблять більше прихованого зберігання.

– не все змінюють, а покращують існуюче: фарбують шафи, оновлюють освітлення, фурнітуру та роблять більше прихованого зберігання. Оновлення техніки – сучасні, стильні прилади або вбудовані моделі, які стають частиною меблів.

– сучасні, стильні прилади або вбудовані моделі, які стають частиною меблів. Якісні матеріали – довговічні й натуральні: дерево, кварцит, латунь.

– довговічні й натуральні: дерево, кварцит, латунь. Більше природного світла – додають або збільшують вікна, щоб кухня була світлішою і просторішою.

– додають або збільшують вікна, щоб кухня була світлішою і просторішою. Більше характеру – кольори, незвичайні форми, яскраві деталі, щоб кухня була індивідуальною, а не "як у всіх".

Основна ідея полягає у тому, що кухня має бути зручною, світлою і відображати стиль господаря, а не просто слідувати моді.

