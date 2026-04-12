Дизайнеры уже заметили 4 главные цвета краски, которые активно используют для кухонных шкафов в этом году. Об этом пишет The Spruce.

Какие цвета выбрать для кухонных фасадов в 2026 году?

Зеленые оттенки

В 2026 году зеленый в кухнях – это не яркий изумруд или глубокий бирюзовый, как раньше. Сейчас популярны более приглушенные, "земляные" оттенки – оливковые и болотные.

Эксперты говорят, что такие цвета:

добавляют спокойствия в интерьер;

имеют естественный вид;

хорошо сочетаются с белым, деревом, латунью и камнем.

Темно-зеленый – одновременно природный и дорогой на вид, поэтому остается популярным.

Болотная кухня в тренде 2026 года / Фото Ashley Montgomery Design

Грейдж и "грибной" цвет

Если белый кажется слишком простым, а яркие цвета – слишком смелыми, то средние нейтральные оттенки становятся идеальным вариантом.

В моде:

грейдж (смесь серого и бежевого);

грибной (теплый серо-бежевый).

Эти цвета мягче холодного серого и одновременно теплее и уютнее белого. Они остаются универсальной базой для кухни.

Грибная кухня в моде в этом году / Фото Pinterest

Терракота и красно-коричневые

Теплые оттенки становятся все популярнее. Речь идет о: терракотовые, песочно-красные, розово-коричневые. Их часто сочетают с деревом, латунными деталями. Эти цвета добавляют кухне характера, но при этом остаются естественными и не слишком яркими.

Коричневые кухни остаются популярными / Фото Ashley Montgomery Design

Темные синие оттенки с серым подтоном

Это современная альтернатива классическому темно-синему или черному. Они стильные на вид и сдержанно добавляют глубины кухне. Также эти оттенки хорошо сочетаются со светлыми столешницами и металлическими акцентами.

Темно-синие считают "золотой серединой" между синим, зеленым и черным / Фото Robert Radifera

Какие цвета кухонных шкафов считаются устаревшими в 2026 году?

Дизайнеры говорят, что в 2026 году меняется подход к кухням: люди больше хотят тепла, индивидуальности и природных оттенков, а не холодного минимализма. Как пишет Good Housekeeping, ранее популярные нейтральные цвета были "безопасным выбором", но сейчас их все чаще считают устаревшими.

Ярко-белый

Чисто белые кухонные шкафы постепенно теряют популярность. Дизайнеры объясняют: они кажутся слишком холодными и стерильными.

Холодный серый

Серый долгое время был "безопасным стандартом", но теперь считается скучным и слишком предсказуемым.

Полностью черный

Черные кухни эффектные, но часто воспринимаются как слишком темные и холодные.

