Именно поэтому все больше владельцев домов обращают внимание на стеклянные входные двери – современный тренд. Об этом пишет Martha Stewart.

Почему стеклянные двери стали популярными?

Главная причина – больше естественного света. Стекло пропускает солнечные лучи в прихожую и соседние комнаты, поэтому пространство кажется светлее, просторнее и приветливее. Особенно это актуально для небольших домов или темных коридоров.

Кроме того, такие двери придают дому современный вид и создают ощущение открытости.

Среди основных преимуществ также:

подходят к различным стилям. Стеклянные двери гармонично смотрятся как в современных домах, так и в классических или смешанных интерьерах.

видно, что происходит на улице. Можно увидеть курьера, гостей или соседей еще до того, как открывать дверь.

делают пространство больше. Обычные глухие двери могут "давить" в маленькой прихожей, а стекло наоборот добавляет легкости.

Среди возможных минусов:

вопрос приватности. Если дверь выходит на оживленную улицу, прозрачное стекло может быть некомфортным. Но эту проблему легко решить, выбрав матовое или рельефное стекло, сделав тонировку, добавив жалюзи или шторы или сделав вставки из стекла только в верхней части двери.

нужен уход. На стекле хорошо видно пыль, следы пальцев и дождевые пятна, поэтому мыть такие двери придется чаще.

слишком много солнца. Если дверь выходит на западную сторону, днем может быть слишком жарко. Эту проблему помогут решить энергосберегающие покрытия на стекле.

Сейчас в моде полностью стеклянные двери, которые обеспечивают максимум света, имеют минималистичный и современный вид.

Также популярность имеют комбинированные двери со вставками, которые гарантируют меньше прозрачности и больше приватности и хорошо подходят и для классических домов. Раму можно выбрать из дерева, металла или других материалов.

Стеклянные входные двери – отличный выбор для тех, кто хочет иметь дома больше света, современный вид и легкость. Если же важна приватность, лучше выбрать матовое стекло или двери с частичными вставками.

Стеклянные входные двери – популярный выбор сегодня / Фото Pinterest

Этот тренд входных дверей из 90-х официально устарел: что выбирают вместо него

Мода 90-х вернулась: панамы снова в тренде, эспрессо-мартини снова в меню. Но в дизайне домов не все с того времени стоит возрождать. Об этом пишет Apartment Therapy.

Один из главных антитрендов сегодня – входные двери с овальной стеклянной вставкой, которые когда-то были очень популярными. Речь идет о двери с большим овальным стеклом посередине, часто с декоративными металлическими завитками между слоями стекла. В 90-х они считались стильными, но сейчас кажутся устаревшими.

Эксперты по недвижимости говорят, что такие двери могут даже портить первое впечатление о доме и внешний вид фасада.

Что выбирают сейчас вместо них:

Двери с верхней стеклянной вставкой

Стекло только в верхней части двери – один из лучших вариантов. Оно пропускает свет, но сохраняет приватность.

Прямоугольные стеклянные вставки

Аккуратные вертикальные или горизонтальные вставки имеют современный вид и подходят к большинству домов.

Металлические и стеклянные двери

Для современных домов часто выбирают сочетание металла и стекла – это стильно и минималистично.

Классические глухие двери в стильном цвете

Не всегда нужно выбирать двери со стеклянными вставками. Простой и всегда актуальный вариант – сплошные двери без декора и лишних деталей. Они подходят почти к любому фасаду. Чтобы двери имели современный вид, достаточно покрасить их в трендовый оттенок: глубокий синий, графитовый, черный, темно-зеленый, бордовый или теплый серый. Такие цвета сразу освежают входную зону и делают дом дороже на вид.

Если не хотите менять двери полностью, есть более бюджетный способ обновления. Надо оставить старую дверь, но заменить стеклянную вставку на более простую и современную, без металлических узоров и декоративных завитков. После этого двери можно перекрасить в новый цвет и заменить ручку или фурнитуру. Такой вариант стоит значительно дешевле полной замены дверей, но внешний вид меняется очень заметно.

