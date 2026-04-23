Саме тому дедалі більше власників будинків звертають увагу на скляні вхідні двері – сучасний тренд. Про це пише Martha Stewart.

Чому скляні двері стали популярними?

Головна причина – більше природного світла. Скло пропускає сонячні промені у передпокій і сусідні кімнати, тому простір здається світлішим, просторішим і привітнішим. Особливо це актуально для невеликих будинків чи темних коридорів.

Крім того, такі двері додають дому сучасного вигляду та створюють відчуття відкритості.

Серед основних переваг також:

підходять до різних стилів . Скляні двері мають гармонійний вигляд як у сучасних будинках, так і в класичних чи змішаних інтер'єрах.

видно, що відбувається надворі . Можна побачити кур'єра, гостей чи сусідів ще до того, як відчиняти двері.

роблять простір більшим. Звичайні глухі двері можуть "тиснути" в маленькому передпокої, а скло навпаки додає легкості.

Серед можливих мінусів:

питання приватності . Якщо двері виходять на жваву вулицю, прозоре скло може бути некомфортним. Але цю проблему легко вирішити, обравши матове або рельєфне скло, зробивши тонування, додавши жалюзі чи штори або зробивши вставки зі скла лише у верхній частині дверей.

потрібен догляд . На склі добре видно пил, сліди пальців і дощові плями, тому мити такі двері доведеться частіше.

забагато сонця. Якщо двері виходять на західну сторону, вдень може бути надто спекотно. Цю проблему допоможуть вирішити енергозберігальні покриття на склі.

Зараз у моді повністю скляні двері, які забезпечують максимум світла, мають мінімалістичний і сучасний вигляд.

Також популярність мають комбіновані двері зі вставками, які гарантують менше прозорості і більше приватності і добре підходять і для класичних будинків. Раму можна обрати з дерева, металу чи інших матеріалів.

Скляні вхідні двері – чудовий вибір для тих, хто хоче мати вдома більше світла, сучасний вигляд і легкість. Якщо ж важлива приватність, краще обрати матове скло або двері з частковими вставками.

Скляні вхідні двері – популярний вибір сьогодні / Фото Pinterest

Цей тренд вхідних дверей із 90-х офіційно застарів: що обирають замість нього

Мода 90-х повернулася: панами знову в тренді, еспресо-мартіні знову в меню. Але в дизайні будинків не все з того часу варто відроджувати. Про це пише Apartment Therapy.

Один із головних антитрендів сьогодні – вхідні двері з овальною скляною вставкою, які колись були дуже популярними. Йдеться про двері з великим овальним склом посередині, часто з декоративними металевими завитками між шарами скла. У 90-х вони вважалися стильними, але зараз видаються застарілими.

Експерти з нерухомості кажуть, що такі двері можуть навіть псувати перше враження про будинок і зовнішній вигляд фасаду.

Що обирають зараз замість них:

Двері з верхньою скляною вставкою

Скло лише у верхній частині дверей – один із найкращих варіантів. Воно пропускає світло, але зберігає приватність.

Прямокутні скляні вставки

Акуратні вертикальні або горизонтальні вставки мають сучасний вигляд й пасують до більшості будинків.

Металеві та скляні двері

Для сучасних будинків часто обирають поєднання металу та скла – це стильно та мінімалістично.

Класичні глухі двері в стильному кольорі

Не завжди потрібно обирати двері зі скляними вставками. Простий і завжди актуальний варіант – суцільні двері без декору та зайвих деталей. Вони пасують майже до будь-якого фасаду. Щоб двері мали сучасний вигляд, достатньо пофарбувати їх у трендовий відтінок: глибокий синій, графітовий, чорний, темно-зелений, бордовий або теплий сірий. Такі кольори одразу освіжають вхідну зону й роблять будинок дорожчим на вигляд.

Якщо не хочете міняти двері повністю, є бюджетніший спосіб оновлення. Треба залишити старі двері, але замінити скляну вставку на простішу та сучаснішу, без металевих візерунків і декоративних завитків. Після цього двері можна перефарбувати у новий колір і замінити ручку чи фурнітуру. Такий варіант коштує значно дешевше за повну заміну дверей, але зовнішній вигляд змінюється дуже помітно.

