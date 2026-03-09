Как пишет издание KURAZH, именно из-за сажи дрова сгорают быстрее, а тепла в доме становится значительно меньше.

Смотрите также Эти комнаты "убивают" обои: дизайнеры назвали худшие места в доме

Как эффективно очистить домоход?

Существует доступный и простой способ, который помогает частично решить проблему без дорогостоящего обслуживания или вызова мастеров. Речь идет о обычной поваренной соли, которая есть практически в каждом доме. Когда соль попадает в хорошо разогретый очаг, она вступает в химическую реакцию с твердым налетом сажи. В результате нагар постепенно размягчается и перестает образовывать плотную корку на стенках дымохода.



Как очистить домоход с помощью соли / Фото Unsplash

Если регулярно добавлять небольшое количество соли во время топки печи, сажа становится рыхлой. Часть ее выветривается вместе с дымом, а другая оседает в зольнике. Кроме того, меняется и характер горения: пламя становится более интенсивным, а дрова сгорают почти полностью.

Важно! Специалисты отмечают, что важно не использовать слишком много соли, ведь ее избыток может повлиять на горение и даже частично пригасить пламя.

Как правильно применять этот метод?

Чтобы получить наилучший результат, соль нужно добавлять тогда, когда печь уже хорошо разогрета, а дрова активно горят. Обычно достаточно одной – двух столовых ложек соли, которые следует равномерно рассыпать поверх дров. После этого можно услышать легкое потрескивание, а пламя иногда приобретает ярко-желтый или оранжевый оттенок. Это свидетельствует о начале процесса очистки.

Как часто нужно чистить домоход?

The Spruce отмечает, что регулярная очистка дымохода – один из ключевых факторов безопасной и эффективной работы печи или камина. Основные рекомендации:

По меньшей мере раз в год – перед началом отопительного сезона стоит провести полную проверку и чистку дымохода.

При интенсивном использовании печи – если печь или камин работает почти ежедневно, проверку лучше делать два раза в год.

При наличии признаков проблем – неприятный запах, сильный дым, проблемы с тягой или стук барабанов в топке свидетельствуют о чрезмерном нагаре. В таком случае чистку проводят независимо от регулярного графика.

Что будет греть лучше камина?