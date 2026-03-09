Как пишет издание KURAZH, именно из-за сажи дрова сгорают быстрее, а тепла в доме становится значительно меньше.
Как эффективно очистить домоход?
Существует доступный и простой способ, который помогает частично решить проблему без дорогостоящего обслуживания или вызова мастеров. Речь идет о обычной поваренной соли, которая есть практически в каждом доме. Когда соль попадает в хорошо разогретый очаг, она вступает в химическую реакцию с твердым налетом сажи. В результате нагар постепенно размягчается и перестает образовывать плотную корку на стенках дымохода.
Как очистить домоход с помощью соли / Фото Unsplash
Если регулярно добавлять небольшое количество соли во время топки печи, сажа становится рыхлой. Часть ее выветривается вместе с дымом, а другая оседает в зольнике. Кроме того, меняется и характер горения: пламя становится более интенсивным, а дрова сгорают почти полностью.
Важно! Специалисты отмечают, что важно не использовать слишком много соли, ведь ее избыток может повлиять на горение и даже частично пригасить пламя.
Как правильно применять этот метод?
Чтобы получить наилучший результат, соль нужно добавлять тогда, когда печь уже хорошо разогрета, а дрова активно горят. Обычно достаточно одной – двух столовых ложек соли, которые следует равномерно рассыпать поверх дров. После этого можно услышать легкое потрескивание, а пламя иногда приобретает ярко-желтый или оранжевый оттенок. Это свидетельствует о начале процесса очистки.
Как часто нужно чистить домоход?
The Spruce отмечает, что регулярная очистка дымохода – один из ключевых факторов безопасной и эффективной работы печи или камина. Основные рекомендации:
- По меньшей мере раз в год – перед началом отопительного сезона стоит провести полную проверку и чистку дымохода.
- При интенсивном использовании печи – если печь или камин работает почти ежедневно, проверку лучше делать два раза в год.
- При наличии признаков проблем – неприятный запах, сильный дым, проблемы с тягой или стук барабанов в топке свидетельствуют о чрезмерном нагаре. В таком случае чистку проводят независимо от регулярного графика.
Что будет греть лучше камина?
- Каменные печки являются более эффективными за камины, с производительностью около 95% по сравнению с 25% у каминов, благодаря способности накапливать и медленно отдавать тепло.
- Печки могут иметь дополнительные функции, такие как встроенные духовки и скамейки с подогревом, но также они являются более дорогими и требуют больше пространства для установки и хранения дров.