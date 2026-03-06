Впрочем, несмотря на популярность этой отделки, эксперты Homes & Gardens отмечают: обои подходят не для каждого помещения.

Где лучше не клеить обои?

Ванная комната

Там постоянно меняется уровень влажности, а горячий душ создает большое количество пара. Влага легко проникает в структуру обоев, особенно бумажных или на флизелиновой основе. Из-за этого клей со временем ослабевает, края начинают отставать от стен, а под покрытием может появиться плесень.

Даже если изначально интерьер выглядит эффектно, через несколько месяцев декор может потерять вид. Именно поэтому в ванных комнатах дизайнеры советуют выбирать более стойкие материалы – плитку, краску для влажных помещений или декоративную штукатурку.



Обои в ванной – непрактичное решение / Фото Pinterest

Кухня

Еще одно место, где обои могут быстро потерять вид, – это кухня, особенно зона возле плиты и рабочей поверхности. Как пишет The Spruce, во время приготовления пищи на стены попадают брызги масла, соуса и пара. В отличие от плитки или стекла, которые легко протереть, обои поглощают жир и запахи, что постепенно оставляет на них пятна и неприятный аромат. К тому же высокая температура у плиты может привести к пожелтению, пересыхания или отслаивания материала.



Как могут выглядеть обои на кухне / Фото Pinterest

Где обои будут выглядеть лучше всего?

Специалисты отмечают, что в правильных комнатах обои могут выглядеть очень эффектно. Лучше всего они подходят для:

спальни,

гостиной,

коридора,

рабочего кабинета.

В таких помещениях обои могут служить годами, не теряя вида. Именно поэтому дизайнеры советуют использовать их там, где условия максимально стабильные – без постоянной влаги, сильного тепла или интенсивных загрязнений. В этом случае декоративное покрытие станет не только красивым, но и практичным решением для дома.

