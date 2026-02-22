По данным издания Livingetc, дизайнеры все чаще предостерегают от нескольких типов обоев, которые уже не соответствуют современным тенденциям.

Какие обои выглядят неактуально?

Имитация материалов – кирпич, бетон, дерево дерево

Когда-то обои "под кирпич" или с эффектом деревянных панелей казались быстрым способом создать лофт. Однако сегодня такие решения часто выглядят неестественно и искусственно. Визуальная имитация материала редко передает его настоящую текстуру, из-за чего интерьер теряет убедительность.

Дизайнеры советуют обратить внимание на настоящие фактурные покрытия:

пробка,

натуральные волокна,

декоративную штукатурку.

Аутентичность и тактильность сейчас ценятся значительно больше, чем визуальная "иллюзия" материала.



Обои "под кирпич" / Фото Walldeco.ua

Фотомуралы и стены с надписями

Панорамные фото городов, пляжей или лесов, а также мотивационные надписи на стенах долгое время были популярным выбором для акцентной зоны. Однако эксперты отмечают: такие решения быстро надоедают и могут делать пространство плоским и тематически перегруженным.

Альтернативой становятся художественно интерпретированные фрески или абстрактные природные мотивы. Они создают глубину, добавляют пространству спокойствия и выглядят более изысканно. Особенно актуальны приглушенные пейзажи, которые визуально расширяют комнату и формируют мягкую атмосферу без "кричащего" эффекта.



Фотообои перегружают пространство / Фото Amazon

Обои "на полстены" и псевдоисторические элементы

Проблема иногда заключается не в самом рисунке, а в способе применения. Когда обои обрываются посреди стены или сочетаются с декоративными молдингами, имитирующими старинную архитектуру, это может выглядеть неестественно – особенно в современных новостройках.

Вместо этого специалисты рекомендуют более смелые решения: покрывать всю стену или даже потолок, создавая целостное пространство. Сплошное оформление добавляет глубины, смягчает линии помещения и помогает избежать эффекта "обрезания", который уменьшает высоту комнаты.



Какие обои выглядят устаревшими / Фото Livingetc

Как пишет издание AOL, гладкие, блестящие или слишком простые обои без намека на текстуру делают стены плоскими и холодными. Такой фон выглядит дешевле, потому что он не добавляет комнате объема и "живости", которую обеспечивают натуральные материалы или многослойная отделка.

Как оформить стены?

В 2026 году популярными становятся жидкие обои, декоративное штукатурка и деревянные панели вместо традиционных обоев. Актуальными цветами являются терракотовый, глубокий оливковый, пыльный голубой и металлизированные тона, которые могут быть акцентными или фоновыми в дизайне.