Об этом рассказала дизайнер интерьера Ольга Волконская в своем видео в тиктоке.
Глянцевые фасады – стильный тренд или прошлое десятилетие?
Глянцевые кухонные шкафы еще недавно были показателем современности:
- они отражают свет,
- визуально расширяют пространство.
Однако дизайн-эксперты все чаще отмечают, что в чрезмерном количестве современный блеск может создавать холодный, "хирургический" вид, который не подходит домашней кухне. Более того, глянец особенно массово использовался в 2010-х и часто воспринимается как антитренд в 2025 – 2026 годах.
Глянцевые фасады – это антитренд: смотрите видео
Какие преимущества имеют матовые фасады?
Матовое покрытие фасадов сегодня считается одним из самых актуальных решений:
- оно создает элегантный, сдержанный вид в любом интерьере;
- на нем менее заметны отпечатки пальцев и загрязнения,
- лучше маскирует мелкие царапины и не "кричит" о своем присутствии.
В то же время некоторые дизайнеры предупреждают, что в темных или плохо освещенных кухнях матовое покрытие может делать пространство немного теснее, если не подобраны соответствующие цвета и свет. Это подтверждают эксперты издания Ideal Home. Они пишут, что не менее важным является и цвет фасадов, который вы выбираете для своей кухни. Темные матовые фасады придадут вашей кухне элегантности и изысканности.
В какие цвета покрасить кухню в 2026 году?
- В 2026 году кухонный дизайн движется в сторону теплых, уютных и натуральных тонов, отходя от традиционного белого цвета, который доминировал последние годы.
- Теплые нейтральные оттенки, такие как кремовые, песочные и насыщенные коричневые, становятся основой современной кухни. Они создают чувство комфорта и гармонии, делая помещение более уютным и “домашним”, особенно в открытых планировках.
- Одновременно, дизайнеры советуют экспериментировать с глубокими драматическими цветами, такими как темный изумрудный, сине-графитовый или бордовый. Такие оттенки добавляют кухне элегантности и ощущение роскоши, особенно в сочетании с натуральными материалами: деревом, мрамором, или матовыми металлическими акцентами.