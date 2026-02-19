Об этом рассказала дизайнер интерьера Ольга Волконская в своем видео в тиктоке.

Глянцевые фасады – стильный тренд или прошлое десятилетие?

Глянцевые кухонные шкафы еще недавно были показателем современности:

  • они отражают свет,
  • визуально расширяют пространство.

Однако дизайн-эксперты все чаще отмечают, что в чрезмерном количестве современный блеск может создавать холодный, "хирургический" вид, который не подходит домашней кухне. Более того, глянец особенно массово использовался в 2010-х и часто воспринимается как антитренд в 2025 – 2026 годах.

Глянцевые фасады – это антитренд: смотрите видео

Какие преимущества имеют матовые фасады?

Матовое покрытие фасадов сегодня считается одним из самых актуальных решений:

  • оно создает элегантный, сдержанный вид в любом интерьере;
  • на нем менее заметны отпечатки пальцев и загрязнения,
  • лучше маскирует мелкие царапины и не "кричит" о своем присутствии.

В то же время некоторые дизайнеры предупреждают, что в темных или плохо освещенных кухнях матовое покрытие может делать пространство немного теснее, если не подобраны соответствующие цвета и свет. Это подтверждают эксперты издания Ideal Home. Они пишут, что не менее важным является и цвет фасадов, который вы выбираете для своей кухни. Темные матовые фасады придадут вашей кухне элегантности и изысканности.

В какие цвета покрасить кухню в 2026 году?

  • В 2026 году кухонный дизайн движется в сторону теплых, уютных и натуральных тонов, отходя от традиционного белого цвета, который доминировал последние годы.
  • Теплые нейтральные оттенки, такие как кремовые, песочные и насыщенные коричневые, становятся основой современной кухни. Они создают чувство комфорта и гармонии, делая помещение более уютным и “домашним”, особенно в открытых планировках.
  • Одновременно, дизайнеры советуют экспериментировать с глубокими драматическими цветами, такими как темный изумрудный, сине-графитовый или бордовый. Такие оттенки добавляют кухне элегантности и ощущение роскоши, особенно в сочетании с натуральными материалами: деревом, мрамором, или матовыми металлическими акцентами.