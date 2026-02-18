Белый больше не доминирует – его заменяют оттенки с характером, которые создают атмосферу уюта и индивидуальности. Об этом пишет Elle decor.

Смотрите также Почему в Германии посуду не ополаскивают от моющего средства: ответ вас удивит

Какие цвета популярны на кухне 2026 года?

Теплые нейтральные оттенки

Теплые нейтральные оттенки все чаще появляются на кухнях / Фото Patrick Biller

Белый и светлый дуб уходят в прошлое. Им на смену приходят кремовые тона, насыщенные коричневые морилки и мягкие, "бархатные" таупы.

Такие цвета сохраняют классический вид кухни, но добавляют глубины и уюта.

Землистые коричневые и теплые бежи делают пространство более теплым и менее холодным на вид.

Глубокие, драматические цвета

В моде сегодня насыщенные "мрачные" оттенки / Фото Nicole Franzen

Дизайнеры отмечают популярность насыщенных, "мрачных" тонов: темно-фиолетового, оттенков махагони, почти черных зеленых.

Секрет – в правильном балансе. Если совместить глубокие цвета с теплыми материалами, кухня кажется не тяжелой, а элегантной и атмосферной. Некоторые люди даже сознательно выбирают максимальную драму – с темными, почти обсидиановыми тонами и полированным орехом.

"Грязные" пастели

"Грязные" пастели украсят кухни 2026 года / Фото Giulio Ghirardi

В моду входят приглушенные пастельные оттенки – будто слегка "запыленные" или с примесью серого.

Это могут быть теплые розово-лососевые, сложные желтые или тускло-голубые цвета. Они имеют смелый и свежий вид, но в то же время добавляют интерьеру ощущение истории.

Яркие акценты в отдельных зонах

В отдельных зонах на кухне появляются яркие акценты / Фото Laure Joliet

Многие еще не готовы сделать всю кухню темной или цветной – зато с удовольствием экспериментируют в меньших пространствах. Кладовые, бары, прачечные или буфетные красят в насыщенный синий, винный, травянистый зеленый или теплый масляно-желтый. Это безопасный способ добавить характера.

Самые большие тренды в дизайне кухонь в 2026 году

В 2026 году кухня становится еще более продуманной, уютной и интегрированной в жилое пространство. Дизайнеры делают ставку на практичность, текстуры и выразительные детали. Об этом пишет House Beautiful.

Умное хранение

На кухнях 2026 года мы увидим больше встроенных шкафов, глубокие ящики с органайзерами и скрытые системы хранения. Порядок - в приоритете.

Отдельные кладовые

Популярными становятся полноценные кладовые с дверцами (раздвижными или складными), где можно спрятать технику и запасы.

Отдельная мебель вместо сплошной "встраиваемости"

Вместо классических островов – столы на ножках в стиле пекарских. Кухня становится более домашней на вид.

Витрины и буфеты

Возвращаются традиционные серванты для демонстрации посуды. Кухня становится более персонализированной.

Монохромные интерьеры монохромные интерьеры

Кухни в одном цвете – не только черно-белые. Игра фактур, материалов и света создает глубину без ярких контрастов.

Синий – главный цвет

Синяя кухня стала самой популярной. От темно-синего до мягкого небесного – этот цвет универсален и легко сочетается с деревом и мрамором.

Много дерева

Дуб и орех – фавориты года. Дерево используют не только в шкафах, но и в островах, полках и даже фасадах техники.

Матовое вместо глянца

Глянцевые поверхности отходят. В тренде – матовые фасады и столешницы: практичные, приятные на ощупь и менее заметные.

Рифленые поверхности и ребристое стекло

Фактурные фасады, фрезерованные панели и стекло с рельефом добавляют глубины без перегрузки пространства.

Многослойное освещение

Сочетание подсветки шкафов, подвесных светильников, настенных бра и точечных светильников. Освещение помогает зонировать пространство.

Какими будут кухни в 2026 году?