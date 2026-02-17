Многие хозяйки в Германии после мытья не споласкивают посуду дополнительно чистой водой. Для украинцев это может казаться странным, но такая привычка имеет практическое объяснение. Об этом пишет ТСН.

Смотрите также Вы этого точно не знали: чем отличаются кухни в Европе и США

Почему немцы не ополаскивают посуду после мытья?

Экономия воды

В Германии вода стоит недешево, поэтому ее стараются использовать максимально экономно. Дополнительное ополаскивание значительно увеличивает расходы, поэтому от него часто отказываются.

Безопасные моющие средства

Большинство средств для мытья посуды разработаны так, чтобы не оставлять вредных следов после высыхания. Они проходят проверки и соответствуют экологическим стандартам, поэтому не требуют большого количества воды для смывания.

Доверие к стандартам качества

Немцы обычно доверяют требованиям к безопасности продукции. Если производитель отмечает, что средство безопасное, потребители не считают нужным дополнительно его смывать.

Так что, эта привычка у немцев – не из-за лени, а из-за стремления сэкономить ресурсы и доверия к качеству бытовой химии.

Немцы не ополаскивают посуду после моющего средства / Фото Pexels

Нужно ли споласкивать посуду перед тем, как ставить ее в посудомоечную машину?

По словам Адама Гофмана, директора по инженерии посудомоечных машин в GE Appliances, обычный кран тратит примерно 5,7 литра воды в минуту. То есть менее чем за две с половиной минуты вы используете столько же воды, сколько нужно посудомойке на полный цикл – около 13 литров воды. Об этом пишет The Better Homes and gardens.

Исследования показывают: современные посудомоечные машины потребляют значительно меньше воды, чем ручная мойка или предварительное споласкивание.

Современные модели имеют специальные датчики, которые определяют уровень загрязнения и автоматически подстраивают режим мытья. Если вы уже сполоснули посуду, машина может "решить", что она почти чистая, и выбрать более слабый цикл.

В результате посуда отмоется хуже. Впрочем, большие остатки еды лучше соскрести в мусорник перед загрузкой – этого достаточно.

Итак, не нужно споласкивать посуду перед загрузкой. Просто снимите большие остатки пищи и доверьте всю работу технике – это сэкономит воду, деньги и время.

Какие жидкости нельзя сливать в канализацию?