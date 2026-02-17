Багато господинь у Німеччині після миття не споліскують посуд додатково чистою водою. Для українців це може здаватися дивним, але така звичка має практичне пояснення. Про це пише ТСН.

Чому німці не ополікують посуд після миття?

Економія води

У Німеччині вода коштує недешево, тому її намагаються використовувати максимально ощадливо. Додаткове ополіскування значно збільшує витрати, тож від нього часто відмовляються.

Безпечні мийні засоби

Більшість засобів для миття посуду розроблені так, щоб не залишати шкідливих слідів після висихання. Вони проходять перевірки й відповідають екологічним стандартам, тому не потребують великої кількості води для змивання.

Довіра до стандартів якості

Німці зазвичай довіряють вимогам до безпеки продукції. Якщо виробник зазначає, що засіб безпечний, споживачі не вважають за потрібне додатково його змивати.

Отже, ця звичка у німців – не через лінь, а через прагнення заощадити ресурси й довіру до якості побутової хімії.

Німці не ополіскують посуд після мийного засобу / Фото Pexels

Чи потрібно споліскувати посуд перед тим, як ставити його в посудомийну машину?

За словами Адама Гофмана, директора з інженерії посудомийних машин у GE Appliances, звичайний кран витрачає приблизно 5,7 літра води за хвилину. Тобто менш ніж за дві з половиною хвилини ви використаєте стільки ж води, скільки потрібно посудомийці на повний цикл – близько 13 літрів води. Про це пише The Better Homes and gardens.

Дослідження показують: сучасні посудомийні машини споживають значно менше води, ніж ручне миття або попереднє споліскування.

Сучасні моделі мають спеціальні датчики, які визначають рівень забруднення й автоматично підлаштовують режим миття. Якщо ви вже сполоснули посуд, машина може "вирішити", що він майже чистий, і вибрати слабший цикл.

У результаті посуд відмиється гірше. Втім, великі залишки їжі краще зішкребти в смітник перед завантаженням – цього достатньо.

Отже, не потрібно споліскувати посуд перед завантаженням. Просто зніміть великі залишки їжі й довірте всю роботу техніці – це заощадить воду, гроші та час.

