Фахівці House Digest наголошують, що каналізація не призначена для утилізації побутової хімії, жирів, фарб чи ліків.

Такі рідини можуть не лише зіпсувати вашу водопровідну систему, а й створити проблеми для всієї міської каналізації.

Які рідин категорично не можна зливати в злив раковини?

Жири, олії та мастила

Жири, олії та мастила – одні з найнебезпечніших речовин для каналізації. Навіть якщо в момент зливання вони рідкі, у холодних трубах жир швидко застигає, утворюючи щільні пробки. Це призводить до засмічень не лише у квартирі, а й у загальній каналізаційній системі.

Порада: дайте олії охолонути та викиньте її у сміття в герметичній ємності.

Ліки

Прострочені таблетки або сиропи не можна виливати у каналізацію. Хоча вони не викличуть засмічення, їхні хімічні компоненти можуть потрапити у водойми та завдати шкоди екосистемам. У багатьох країнах існують програми повернення ліків в аптеках.

Порада: якщо такої програми немає – запакуйте ліки у пакет і утилізуйте з побутовими відходами.



Які рідини не мжожна виливати у каналізацію / Фото Unsplash

Побутові мийні засоби

Як пише The Spuce, засоби для чищення ванни, кухні чи підлоги часто містять аміак, відбілювач та інші агресивні хімікати. У великій кількості вони можуть пошкоджувати труби та порушувати роботу систем очищення стічних вод.

Порада: не зливайте залишки концентрованої хімії у каналізацію.

Фарба

Фарба – одна з найбільш токсичних рідин, яку категорично заборонено зливати в раковину. Вона здатна засмічувати труби та забруднювати водопостачання. У більшості громад злив фарби в каналізацію є незаконним.

Порада: залишки фарби потрібно здавати у спеціальні пункти утилізації.

Моторна олива та автомобільні рідини

Моторна олива, бензин, антифриз та інші технічні рідини містять токсичні важкі метали. Потрапляючи у воду, вони можуть забруднювати питні ресурси. Такі речовини не можна зливати ні в раковину, ні в смітник.

Порада: шукайте пункти збору використаної оливи у вашому регіоні.

Окріп

Багато людей намагаються прочистити засмічення окропом, але сантехніки застерігають: кип’яток може пошкодити труби, особливо пластикові. Гаряча вода, затримуючись у трубі, може спричинити розширення матеріалу, тріщини та протікання.

Порада: краще використовувати теплу воду, а не киплячу.



Експерти попереджають, що це може викликати засмічення каналізації / Фото Unsplash

Рідини для прочищення каналізації

Хімічні засоби для прочищення зливу можуть здаватися ефективними, але насправді вони часто завдають більше шкоди, ніж користі. Такі рідини викликають сильну хімічну реакцію, яка може роз’їдати метал і плавити пластик, призводячи до тріщин і протікань.

Порада: замість агресивної хімії краще звернутися до сантехніка або використовувати механічне очищення.

Дбайливе ставлення до каналізації – це не лише спосіб уникнути дорогого ремонту, а й внесок у захист довкілля. Сантехніки радять завжди замислюватися, перш ніж щось зливати у раковину, адже деякі рідини можуть мати довготривалі наслідки.

Як почистити раковину, яку забила кавова гуща?

Кавова гуща не розчиняється у воді і може накопичуватись у трубах, спричиняючи засмічення, особливо у поєднанні з жиром чи мильними залишками. Для очищення труб від гущі можна спробувати залити кип'ячену воду, використати соду з оцтом, або механічно прочистити вантузом чи тросом, але в разі складності слід звернутися до сантехніка.