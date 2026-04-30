Коли узголів'я ліжка занадто декоративне, воно може підривати відчуття спокою, яке має дарувати спальня. Про це сказала дизайнерка Джордана Ашкеназі в коментарі для The Spruce.

Дивіться також Дизайнери інтер'єру назвали 4 головні тренди цієї весни

Чим замінити занадто декоративне узголів'я?

Заміна надто декорованого узголів'я зовсім не означає, що доведеться обрати безликий варіант, який не додасть кімнаті стилю. Експертка радить звернути увагу на м'які тканинні моделі, округлі силуети і натуральні текстури, такі як ротанг. Також позачасовими та універсальними залишаються ліжка з низьким каркасом.

Як пише Sheerluxe, один з популярних дизайнів сьогодні – узголів'я від стіни до стіни. Цей дизайн перетворює простий предмет меблів на центральний акцент кімнати. Деякі моделі мають вбудовані приліжкові столики та освітлення. Таке узголів'я здатне освіжити застарілий простір і надати спальні вишуканої атмосфери дорогого готелю.

Зараз у тренді – узголів'я від стіни до стіни

Якщо ж вам ближча стримана природна стилістика, зверніть увагу на моделі з тростини, ротангу чи бамбука – вони додають інтер'єру легкості та невимушеності.

Плетене узголів'я привнесе у простір м'яку текстуру й природний шарм. Воно гармонійно поєднується з рештою інтер'єру, не перевантажуючи кімнату та не перетягуючи всю увагу на себе.

Насправді можна обійтися і без узголів'я, використавши багатошарові подушки або намалювавши мурал за ліжком. Це ідеальне рішення для маленьких спалень. Там невелика кількість меблів допомагає візуально збільшити простір.

Основні тренди у дизайні спалень у 2026 році

Дизайнери у коментарі для Veranda поділилися ключовими трендами 2026 року.

Кокони – простори – "укриття"

Спальня має бути місцем безпеки та спокою. Саме тому дизайн у стилі "кокона" стає одним із головних трендів 2026 року. Як зазначає засновниця Argent Design Фонтанелла, це простори, які створюють відчуття захищеності: м'яка постіль, затемнені шари текстилю та тепле приглушене освітлення формують зони повного відновлення.

Колірне "занурення"

Ще один тренд – фарбування кімнати в один насичений колір: стін, стелі й плінтусів одночасно. Це створює ефект "кокона" і робить простір цілісним. У 2026 році популярні: глибокі зелені, темні сірі (антрацит), приглушені сливові відтінки Такі кольори роблять спальню більш інтимною, затишною і спокійною.

Більше візерунків

У 2026 році в моді візерунки. Повертаються блок-принти, смуги, зроблені вручну, і вінтажні квіткові орнаменти. Їх поєднують у різних розмірах, щоб було цікаво, але не перевантажено.

Теплий модернізм

Для тих, хто не любить максималізм, з'являється альтернатива – "теплий модернізм". Його суть: натуральне дерево, необроблені штукатурки, метал без лаку, текстура замість декору

Кольори – теплі нейтральні: білий, беж, глина, оливковий, приглушений синій.

Багатошарове освітлення

Головне правило: не покладатися лише на стельове світло. Замість цього використовують настільні лампи, бра, приховане підсвічування. Освітлення стає частиною дизайну і створює м'яку атмосферу.

Індивідуальні ліжка та постіль

Зростає попит на індивідуальні рішення: ліжка з вбудованим зберіганням, ніші для спальних зон, узголів'я з інтегрованими тумбами. Також популярна персоналізована постіль – не набори, а поєднання різних текстур і тканин.

Антикварні акценти

Вінтаж і антикваріат залишаються важливими. Навіть один старовинний предмет – стілець, дзеркало чи лампа – додає кімнаті "історії". Замість комплектних меблів люди все частіше формують спальню як набір унікальних речей: сімейні реліквії, речі з барахолок і антикварних магазинів. Це створює більш особистий і "живий" інтер'єр.

Дизайнери закликають позбутися цих речей у вітальні

Весна – гарний час прибрати зайве у вітальні, щоб зробити її більш просторою і затишною. Дизайнери радять позбутися речей, які створюють безлад і перевантажують інтер'єр.

Основне, що краще прибрати або змінити: