Дизайнери інтер'єру розповіли, що популярно цієї весни, а що вже втрачає актуальність. Про це пише Bussiness Insider.
Що зараз у тренді?
Особистий стиль і яскраві деталі
Люди дедалі частіше додають у дім характер і індивідуальність: сміливі візерунки, кольорові подушки, пледи, акцентні деталі.
Дизайнери радять додавати в оселю самобутності / Фото Shutterstock
Натуральні елементи
Популярним є так званий біофільний дизайн, який передбачає використання природних матеріалів: дерева, каменю, льону, ротангу, рослин і спокійних текстур.
У моді – біофільний дизайн / Фото Pinterest
Звичайні речі як декор
Посуд, кухонне приладдя, книги чи гарно розкладені побутові речі стають частиною інтер'єру.
Звичайні побутові речі перетворюються на декор / Фото Pinterest
Теплі природні кольори
У моді теплі відтінки: теракотовий, бежевий, рожево-пиловий, шавлієво-зелений, коричневий.
Дизайнери радять обирати для дому теплі відтінки / Фото Pinterest
Що виходить з моди?
Мінімалізм
Стерильні, порожні та занадто прості інтер'єри поступаються більш затишним і "живим" просторам.
Дешеві масові меблі
Люди частіше обирають якісні меблі, які прослужать довго й можуть оновлюватися з часом.
Дуже світле вибілене дерево
Замість світлих дерев'яних відтінків повертаються темніші та глибші кольори – горіх, еспресо, темне дерево.
Порада дизайнерів: як створити затишний інтер'єр, який не виходить з моди
Дизайнери радять поєднувати в інтер'єрі старі та нові речі. Саме такий підхід робить простір більш живим, теплим і індивідуальним. Про це пише The Spruce.
Основна ідея полягає у тому, що інтер'єр матиме кращий вигляд, якщо у ньому є зв'язок з історією. Це можуть бути вінтажні меблі, сімейні речі сувеніри з подорожей, картини або предмети від місцевих митців.
Як застосувати цю пораду на практиці:
Починати з речей б/у
Спершу варто шукати меблі та декор у секонд-хендах або на барахолках.
Використовувати речі нестандартно
Старі предмети можуть мати нову функцію (наприклад, табурет як підставка для рослин).
Думати про простір наперед
Під час будь-яких покупок варто враховувати, як річ впишеться в інтер'єр.
Найкращий інтер'єр – це поєднання нового і старого, яке створює затишний, практичний і індивідуальний простір, а не просто модну картинку.
Чому кухня може видаватися застарілою
Деякі кухонні тренди вже застаріли. У 2026 році дизайнери радять обирати не моду, а зручність і практичність.
Що виходить з моди:
чорна та штучно зістарена фурнітура;
однакові ручки;
всюди штучні стільниці замість натуральних матеріалів;
дрібна мозаїчна плитка;
штучно зістарені фасади;
підвісні рейки з каструлями;
забагато верхніх шаф;
повністю білі кухні;
перевантажений "фермерський" стиль;
однакові матеріали всюди;
надлишок відкритих полиць;
повністю відкрите планування без зон.
У 2026 кухня має бути не просто красивою, а комфортною, практичною та затишною.