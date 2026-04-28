Дизайнери інтер'єру розповіли, що популярно цієї весни, а що вже втрачає актуальність. Про це пише Bussiness Insider.

Що зараз у тренді?

Особистий стиль і яскраві деталі

Люди дедалі частіше додають у дім характер і індивідуальність: сміливі візерунки, кольорові подушки, пледи, акцентні деталі.

Дизайнери радять додавати в оселю самобутності / Фото Shutterstock

Натуральні елементи

Популярним є так званий біофільний дизайн, який передбачає використання природних матеріалів: дерева, каменю, льону, ротангу, рослин і спокійних текстур.

У моді – біофільний дизайн / Фото Pinterest

Звичайні речі як декор

Посуд, кухонне приладдя, книги чи гарно розкладені побутові речі стають частиною інтер'єру.

Звичайні побутові речі перетворюються на декор / Фото Pinterest

Теплі природні кольори

У моді теплі відтінки: теракотовий, бежевий, рожево-пиловий, шавлієво-зелений, коричневий.

Дизайнери радять обирати для дому теплі відтінки / Фото Pinterest

Що виходить з моди?

Мінімалізм

Стерильні, порожні та занадто прості інтер'єри поступаються більш затишним і "живим" просторам.

Дешеві масові меблі

Люди частіше обирають якісні меблі, які прослужать довго й можуть оновлюватися з часом.

Дуже світле вибілене дерево

Замість світлих дерев'яних відтінків повертаються темніші та глибші кольори – горіх, еспресо, темне дерево.

Порада дизайнерів: як створити затишний інтер'єр, який не виходить з моди

Дизайнери радять поєднувати в інтер'єрі старі та нові речі. Саме такий підхід робить простір більш живим, теплим і індивідуальним. Про це пише The Spruce.

Основна ідея полягає у тому, що інтер'єр матиме кращий вигляд, якщо у ньому є зв'язок з історією. Це можуть бути вінтажні меблі, сімейні речі сувеніри з подорожей, картини або предмети від місцевих митців.

Як застосувати цю пораду на практиці:

Починати з речей б/у

Спершу варто шукати меблі та декор у секонд-хендах або на барахолках.

Використовувати речі нестандартно

Старі предмети можуть мати нову функцію (наприклад, табурет як підставка для рослин).

Думати про простір наперед

Під час будь-яких покупок варто враховувати, як річ впишеться в інтер'єр.

Найкращий інтер'єр – це поєднання нового і старого, яке створює затишний, практичний і індивідуальний простір, а не просто модну картинку.

Чому кухня може видаватися застарілою

Деякі кухонні тренди вже застаріли. У 2026 році дизайнери радять обирати не моду, а зручність і практичність.

Що виходить з моди:

чорна та штучно зістарена фурнітура;

однакові ручки;

всюди штучні стільниці замість натуральних матеріалів;

дрібна мозаїчна плитка;

штучно зістарені фасади;

підвісні рейки з каструлями;

забагато верхніх шаф;

повністю білі кухні;

перевантажений "фермерський" стиль;

однакові матеріали всюди;

надлишок відкритих полиць;

повністю відкрите планування без зон.

У 2026 кухня має бути не просто красивою, а комфортною, практичною та затишною.