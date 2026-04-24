Фахівці назвали 6 кухонних трендів, які мають залишитися у минулому. Про це пише House Digest.

Дивіться також Ламінат відходить у минуле: за який покриттям тепер полюють українці

Якою кухню не хочуть бачити дизайнери у 2026 році?

Чорні та "штучно старі" металеві деталі

Матова чорна фурнітура та "старе латунне" покриття ефектні на вигляд, але швидко зношуються, дряпаються або є нерівними. Тому дизайнери радять більш довговічні варіанти з м'яким металевим відтінком.

Однакові ручки всюди

Коли всі ручки на кухні однакові, простір видається нудним. Зараз у тренді легка різноманітність – різні форми ручок, але в одному стилі та кольорі.

Штучні кам'яні стільниці

Деякі штучні матеріали, як кварц, можуть сколюватися або погано витримувати жар. Дизайнери частіше обирають натуральний камінь – він довговічніший і дорожчий на вигляд.

Маленька мозаїчна плитка

Дрібна плитка з великою кількістю швів створює візуальний шум і видається перевантаженою. Замість неї краще обрати великі плитки або спокійні фактурні поверхні.

Штучно "зістарені" фасади

Намагання зробити кухню старовинною за допомогою фарби чи ефектів зараз видається неприроднім. Краще дозволити дереву старіти природно або обрати справжні натуральні матеріали.

Відкриті підвісні рейки для посуду

Підвішені каструлі красиві на вигляд, але швидко створюють відчуття безладу й потребують постійного прибирання. Зараз більше цінують закрите зберігання.

Забагато верхніх шаф

Велика кількість верхніх шаф "тисне" і робить кухню важкою. Дизайнери радять більше відкритості, скла або комбінованого зберігання.

Повністю білі кухні

Білий інтер'єр без контрастів має холодний і стерильний вигляд. Зараз додають дерево, теплі кольори та текстури, щоб кухня була живою.

Надто "фермерський" стиль

Перевантажений рустикальний декор (дошки, сарайні двері, штучна потертість) вже втрачає актуальність. Йому на зміну приходить більш сучасний, спокійний дизайн.

Ідеально однакові матеріали

Коли все – від фасадів до стільниць – однакове, кухня видається пласкою. Дзайнери закликають гармонійно змішувати матеріали: дерево, камінь і метал.

Відкриті полиці всюди

Відкриті полиці стильні на вигляд тільки тоді, коли вони акуратні. Якщо їх забагато – це швидко перетворюється на хаос.

Повністю відкрите планування без зон

Open space уже не завжди зручний: бракує зберігання і з'являється безлад. Зараз у тренді – відкриті, але зоновані кухні.

У 2026 році кухня має бути не просто "модною", а зручною, продуманою і живою. Дизайнери радять менше декору заради декору і більше практичності та природних матеріалів.

Професійні кухарі назвали 7 кухонних трендів, які тільки ускладнюють готування

Кухня – це не місце, де дизайн має перемагати зручність. Саме тому професійні кухарі кажуть: деякі "модні" рішення красиві на фото, але в реальному житті тільки заважають готувати. Про це пише The Spruce.

Білі стільниці – це красиво, але непрактично. На них видно кожну плямку, крихту чи слід від чашки. Доглядати за ними доводиться постійно, і це швидко набридає.

Глибокі шухляди зручні, але якщо їх занадто багато, це стає проблемою. Високі банки й контейнери падають, а речі складно діставати. Часто звичайні шафи з полицями працюють краще.

Міні-острови з раковиною незручні у використанні: вода розбризкується на робочу поверхню, і готувати стає складніше.

Величезний острів ефектний на вигляд, але займає багато місця і часто не має достатньо розеток. Через це доводиться тягнути подовжувачі через всю кухню.

Відкриті полиці потрібно постійно прибирати, а посуд швидко покривається пилом і жиром.

Коли замість шаф всюди ставлять лише шухляди, це не завжди зручно – не всі речі легко в них розмістити, особливо високі предмети.

Багато трендів створені для Instagram, а не для щоденного готування. Професійні кухарі радять обирати простіші, але практичні рішення.

5 речей, які видають застарілу кухню