У 2026 році дизайнери повертаються до естетики 60-х за натхненням. Один із світлових трендів того часу, який знову стає популярним у 2026 році, – це світильники у формі грибів. Про це у коментарі House Beautiful пояснює дизайнер інтер'єрів Крістал Сінклер.

Чому лампа у формі гриба знову у попиті?

За словами дизайнера, повернення цього незвичного елементу логічне. У 1960-х роках мода й інтер'єри відображали зародження контркультури та захоплення природними, хвилястими формами (наприклад, сонячні візерунки чи плавні рослинні орнаменти). Світильники-гриби, ймовірно, стали популярними саме через свою органічну форму.

Сьогодні люди знову обирають природні мотиви, щоб зробити дім більш затишним серед швидкого ритму роботи й технологій. Освітлення завжди важливе в інтер'єрі, бо воно створює настрій у просторі. А тепер воно ще й стало способом виразити свій стиль і зробити яскравий акцент у дизайні.

На щастя, такі світильники часто можна знайти в секонд-хендах або на блошиних ринках.

Грибоподібна лампа легко впишеться у сучасний інтер'єр / Фото Adrian Gaut

Як вписати грибоподібну лампу в інтер'єр?

Як пише House Digest, грибоподібні світильники добре пасують до інтер'єрів у стилі середини ХХ століття, але їх легко вписати й у сучасний дизайн. Завдяки простій формі вони мають гарний вигляд у мінімалістичних просторах – наприклад, у вітальні чи домашньому кабінеті.

Дизайнери радять поєднувати такі лампи зі старими меблями або декоративними деталями, щоб інтер'єр був більш затишним, стильним і оригінальним.

У моду знову повертаються тренди 1960-х – від вінтажного покриття для підлоги до яскравих меблів і незвичних форм.

У той час популярними були листові вінілові підлоги, які цінували за практичність, водостійкість і великий вибір кольорів та візерунків. Сьогодні такі покриття знову актуальні, адже можуть імітувати дерево, камінь чи мармур і добре пасують до сучасних інтер'єрів.

Разом із підлогою повертаються й інші елементи стилю 60-х – вінтажні меблі, яскраві акцентні крісла з округлими формами та столи Formica з гладкою поверхнею. Люди дедалі частіше обирають ретро-деталі, щоб зробити простір більш затишним, стильним і оригінальним.