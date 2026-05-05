Крім того, кожна кімната в домі має своє – зазвичай доволі специфічне – призначення. Тому матеріали для підлоги, які добре підходять для одних приміщень, можуть гірше пасувати для інших. Про це пише House Digest.

Яке покриття для підлоги обирали у 1960-х?

У багатьох будинках в 1960-х роках очевидним вибором було листове підлогове покриття.

Листове покриття – це не один конкретний матеріал, а загальна категорія міцних підлогових покриттів, які зазвичай виробляються і монтуються у рулонах шириною приблизно 3,6 метра.

Є різні типи такого покриття – вініл, лінолеум, гума – у великій кількості кольорів, візерунків і текстур. Зазвичай воно невибагливе в догляді та легко миється.

Це було важливо для домовласників у 1960-х так само, як і сьогодні, особливо у ванних кімнатах, кухнях та інших зонах із великим навантаженням.

Вінілове листове покриття, яке переважно виготовляється з полівінілхлоридної (ПВХ) смоли, було особливо популярним серед мешканців середини XX століття, які хотіли недорого оновити кухню. Його цінували за водостійкість та естетичний вигляд.

Як використовувати листове покриття в сучасних інтер'єрах?

Одна з головних переваг такого покриття – величезний вибір стилів, візерунків і кольорів. Деякі варіанти навіть імітують камінь, дерево чи інші природні матеріали.

Вініловий лист може імітувати різні природні матеріали / The Spruce / Kevin Norris

Сьогодні вінілове листове покриття все ще є найдоступнішим і найпопулярнішим. Зокрема, розкішне вінілове листове покриття (LVS) відоме дуже реалістичною імітацією деревини та каменю.

Водночас варто врахувати, що вініл може змінювати колір під впливом часу, а подряпини та пошкодження інколи складно відремонтувати. Попри це, він залишається довговічним, водостійким і чудово підходить для кухні, ванної кімнати або пральні.

Щодо стилю, важливо враховувати атмосферу приміщення. Різні інтер'єрні стилі мають свою естетику, тому варто підбирати візерунок, який доповнює загальний дизайн і кольорову гаму.

Наприклад, вініл, що імітує лінолеум або камінь, може швидко освіжити стару ванну кімнату, створивши спокійний, "спа"-ефект. Для кухні в сільському або затишному стилі підійде імітація паркету. А мармуровий ефект додасть кухні більш вишуканого вигляду.

5 типів підлоги, яких варто уникати

Неправильно обрана підлога може зіпсувати вигляд кімнати та створити проблеми з прибиранням і доглядом. Дизайнери кажуть, що деякі покриття не лише втрачають вигляд з часом, а й вимагають більше зусиль у догляді або навіть можуть бути менш практичними та безпечними. Про це пише The Spruce.

Глянцева дерев'яна підлога

Ефектна на вигляд ефектно, але дуже "примхлива". Дизайнерка Террі Брієн пояснює, що така підлога показує все: пил, сліди, подряпини. Особливо це проблема, якщо в домі є тварини. Темна глянцева деревина також швидко втрачає акуратний вигляд. Замість неї краще обрати матову або злегка шліфовану дерев'яну підлогу – вона сучасна на вигляд та менш помітно зношується.

Вінілові планки (LVP)

Один із найменш рекомендованих варіантів. LVP – це тонкий пластик із декоративним верхнім шаром. Він легко тріскається, може відшаровуватись або "підніматися", з часом з'являються скрипи та деформації. Краще замінити натуральним деревом ламінатом або плиткою з водонепроникною основою.

Мозаїчна плитка на підлозі

Красива на вигляд, але складна в догляді. Головна проблема – шви між плитками. Вони вбирають бруд і темніють, їх важко чистити, іноді навіть доводиться використовувати щітку. Також деякі матеріали (камінь, скло) не можна мити агресивними засобами. Можна замінити на великоформатну плитку або дерев'яну підлогу. Якщо подобається візерунок – краще обрати складні укладки плитки (наприклад "ялинка").

Темна дерев'яна підлога

Розкішна, але дуже "капризна". На ній добре видно пил, шерсть тварин, подряпини, сліди взуття. З часом постійне прибирання починає дратувати. Треба замінити на середні або натуральні відтінки дерева – вони практичніші.

Килимове покриття від стіни до стіни

М'яке і затишне, але не для всіх кімнат. У житлових зонах воно накопичує бруд, швидко зношується, нерівномірно складне в догляді, особливо з дітьми чи тваринами.

Гарна підлога – це баланс між красою і практичністю. Вона має бути зручною в повсякденному житті протягом багатьох років.

Які ще елементи дизайну 1960-х повертаються у сучасну моду?

У 1960-х дизайн був сміливим і незвичним. Сьогодні люди втомилися від нудного мінімалізму, тому тренди того часу повертаються – зокрема яскраві акцентні крісла. Крісло Up знову популярне. Його створив дизайнер Гаетано Пеше: воно має м'яку, об'ємну форму, що нагадує жіночий силует, і доповнюється круглим пуфом. Часто випускається у яскравих кольорах або з візерунками. Це крісло дуже зручне, тому добре підходить для відпочинку – наприклад, у спальні або неформальній зоні відпочинку.

У 1960-х був популярний і стіл Formica, передусім – завдяки гладкій поверхні, яскравим кольорам і простоті в догляді. Насправді Formica – це не бренд, а міцний ламінований матеріал, який легко чиститься і довго служить. Зараз такі столи знову актуальні через свій практичний і ретро-стиль. Вони добре пасують до вінтажних або сучасних інтер'єрів із яскравими деталями.