Так, крісло Up 60-х знову набирає популярності. Про це пише House Digest.

Чому крісло Up знову у моді?

Натхненний еластичністю губки, Гаетано Пеше створив крісло Up з об'ємною спинкою та вигнутим сидінням, що нагадує жіночий силует. Скульптурну форму доповнює круглий пуф, прикріплений еластичним шнуром.

Але не лише форма привертала увагу – крісло також випускалося в яскравих однотонних кольорах і смугастих візерунках.

Його грайливий, але водночас динамічний вигляд відповідає сучасному прагненню до індивідуальності в інтер'єрі та пасує до різних просторів.

Крісло Up знову з'являється у сучасних інтер'єрах / Фото Space Furniture

Є кілька способів вписати крісло Up в інтер'єр і використати меблі з плавними формами. Завдяки надзвичайно комфортному дизайну та ергономічній формі воно чудово підходить для відпочинку.

Якщо є місце, можна поставити крісло у спальню – там воно створить затишний куточок для релаксу і приємний контраст із традиційним прямокутним ліжком.

Крісло Up розташоване нижче, ніж звичайні меблі: висота сидіння становить приблизно 41 сантиметр, тоді як у стандартних диванів – близько 46 сантиметрів.

Для формальної вітальні крісло Up може здатися занадто грайливим, зате чудово підійде для кімнат із шезлонгами, кріслами-мішками чи підлоговими подушками.

8 меблевих трендів, які будуть всюди у 2026 році

У 2026 році меблі ще більше відображатимуть індивідуальний стиль власників. Замість стандартних рішень люди обиратимуть речі, які справді їм близькі. Про це пише The Spruce.

Дизайнери назвали головні тренди наступного року:

Тактильні матеріали

Популярними стануть меблі з приємних на дотик тканин: шеніл, оксамит, бавовна, льон, а також камінь із природною фактурою. Такі матеріали додають тепла й затишку.

Меблі з характером

У тренді будуть речі, які показують особистість господаря. Замість однакових гарнітурів – поєднання старого й нового, сімейних реліквій і сучасних знахідок.

Округлі форми

Повертаються плавні силуети у стилі 70-х: вигнуті дивани, низькі крісла, скульптурні меблі. Вони створюють відчуття комфорту та м'якості.

Емоційні кольори

Колір меблів обиратимуть за настроєм: спокійні відтінки для ранку, глибші – для вечора. У моді теплі, насичені та затишні палітри.

Дерево з видимою текстурою

Популярними будуть натуральні породи дерева з помітним малюнком волокон і природними "недосконалостями".

Яскравий текстиль

Замість нудних бежевих тканин надаватимуть переваги геометричні візерунки, насичені кольори та виразні фактури.

Темні покриття

У тренді – горіх, копчений дуб, темні фарби та глянцеві поверхні. Вони додають інтер'єру глибини й елегантності.

Якісні меблі

Люди дедалі більше цінуватимуть добре зроблені речі з якісних матеріалів.

Який елемент кухонного інтер'єру 60-х знову має попит?

1960-ті досі впливають на сучасний дизайн.

Сьогодні в моді знову яскраві кольори, округлі форми та практичні меблі. Один із прикладів – стіл Formica, популярний колись на американських кухнях.

Він мав блискучу поверхню, хромовані ніжки та був міцним і легким у догляді.

Formica – це ламінований матеріал, який досі цінують за практичність.

Сьогодні такі столи повертаються завдяки стильному ретро-вигляду й добре пасують до кухонь у вінтажному стилі.