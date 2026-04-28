Так, кресло Up 60-х снова набирает популярность. Об этом пишет House Digest.

Смотрите также Деревянная мебель будет как новая: это чудодейственное средство есть в большинстве дома

Почему кресло Up снова в моде?

Вдохновленный эластичностью губки, Гаэтано Пеше создал кресло Up с объемной спинкой и изогнутым сиденьем, напоминающее женский силуэт. Скульптурную форму дополняет круглый пуф, прикрепленный эластичным шнуром.

Но не только форма привлекала внимание – кресло также выпускалось в ярких однотонных цветах и полосатых узорах.

Его игривый, но в то же время динамичный вид соответствует современному стремлению к индивидуальности в интерьере и подходит к различным пространствам.

Кресло Up снова появляется в современных интерьерах / Фото Space Furniture

Есть несколько способов вписать кресло Up в интерьер и использовать мебель с плавными формами. Благодаря чрезвычайно комфортному дизайну и эргономичной форме оно прекрасно подходит для отдыха.

Если есть место, можно поставить кресло в спальню – там оно создаст уютный уголок для релакса и приятный контраст с традиционной прямоугольной кроватью.

Кресло Up расположено ниже, чем обычная мебель: высота сиденья составляет примерно 41 сантиметр, тогда как у стандартных диванов – около 46 сантиметров.

Для формальной гостиной кресло Up может показаться слишком игривым, зато прекрасно подойдет для комнат с шезлонгами, креслами-мешками или напольными подушками.

8 мебельных трендов, которые будут повсюду в 2026 году

В 2026 году мебель еще больше будет отражать индивидуальный стиль владельцев. Вместо стандартных решений люди будут выбирать вещи, которые действительно им близки. Об этом пишет The Spruce.

Дизайнеры назвали главные тренды следующего года:

Тактильные материалы

Популярной станет мебель из приятных на ощупь тканей: шенилл, бархат, хлопок, лен, а также камень с естественной фактурой. Такие материалы добавляют тепла и уюта.

Мебель с характером

В тренде будут вещи, которые показывают личность хозяина. Вместо одинаковых гарнитуров – сочетание старого и нового, семейных реликвий и современных находок.

Округлые формы

Возвращаются плавные силуэты в стиле 70-х: изогнутые диваны, низкие кресла, скульптурная мебель. Она создает ощущение комфорта и мягкости.

Эмоциональные цвета

Цвет мебели будут выбирать по настроению: спокойные оттенки для утра, более глубокие – для вечера. В моде теплые, насыщенные и уютные палитры.

Дерево с видимой текстурой

Популярными будут натуральные породы дерева с заметным рисунком волокон и природными "несовершенствами".

Яркий текстиль

Вместо скучных бежевых тканей будут отдавать предпочтения геометрические узоры, насыщенные цвета и выразительные фактуры.

Темные покрытия

В тренде – орех, копченый дуб, темные краски и глянцевые поверхности. Они добавляют интерьеру глубины и элегантности.

Качественная мебель

Люди все больше будут ценить хорошо сделанные вещи из качественных материалов.

Какой элемент кухонного интерьера 60-х снова пользуется спросом?

1960-е до сих пор влияют на современный дизайн.

Сегодня в моде снова яркие цвета, округлые формы и практичная мебель. Один из примеров – стол Formica, популярный когда-то на американских кухнях.

Он имел блестящую поверхность, хромированные ножки и был прочным и легким в уходе.

Formica – это ламинированный материал, который до сих пор ценят за практичность.

Сегодня такие столы возвращаются благодаря стильному ретро-выгляду и хорошо подходят к кухням в винтажном стиле.