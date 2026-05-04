Експерти назвали 5 систем зберігання, завдяки яким будь-який інтер'єр стає дорожчим на вигляд. Про це пише Homes and gardens.

Які системи зберігання обрати у 2026 році?

"Бантрі"

"Бантрі" – це поєднання домашнього бару і комори, де зберігають напої та барне приладдя. Зазвичай він має скляні полиці, стильні шафи і має вигляд частини кухні або вітальні.

Його часто розміщують у ніші між кімнатами, щоб він був і функціональним, і непомітно вписаним у простір.

Скляні полиці, зелені шафи та стіна з плиткою надають цьому "бантрі" розкоші та вишуканості / Фото Caroline Sharpnack

Полиці від підлоги до стелі

Такий тип бібліотечного дизайну максимально використовує простір і створює ефектну, масштабну композицію. Полиці від підлоги до стелі – це сміливе дизайнерське рішення, яке додає глибини інтер'єру.

Дизайнерка інтер'єрів Ребекка Г'юз створила у цій вітальні книжкову шафу від підлоги до стелі / Фото Rebecca Hughes

Зберігання з насиченим кольором

Фарбування в один насичений колір робить навіть звичайні шафи виразними та дизайнерськими. Колірне "занурення" меблів і вбудованих конструкцій перетворює їх на декоративний елемент. Дизайнерка Голлі Велтен пояснює, що такий підхід додає затишку та цілісності простору, роблячи його більш "живим", а не суто утилітарним.

Дизайнерка інтер'єрів Холлі Велтен пофарбувала ці шафи у ​​землистий середньо-коричневий колір / Фото Hollie Velten LLC

Шафки із завісами

Тканинні елементи на шафах додають м'якості, затишку та відчуття продуманого інтер'єру.

Квіткова тканина toile de jouy перетворює вбудовані шафи цієї ванної кімнати на стильний акцент, який випромінює шарм класичної спадщини / Фото Future / PAUL MASSEY

Вінтажні кухонні системи зберігання

Вінтажні системи зберігання додають кухні характеру. Вони допомагають тримати простір охайним.

Індустріальний стелаж гордо стоїть у центрі цієї кухні в стилі фермерського будинку / Фото Debi Treloar

Які системи зберігання на кухні вже застаріли

Цього року головна ідея – оновити організацію кухні, бо саме зберігання робить найбільшу різницю. Багато рішень уже застаріли й тільки створюють безлад. Про це пише Livingtec.

Що вважається антитрендом:

глибокі нижні шафи – у них речі губляться і незручно діставати. Замість них краще висувні шухляди.

"тільки функціональність" без естетики – кухню варто робити ще й красивою, а не суто практичною.

кутові шафи з Lazy Susan – часто неефективні, речі падають і губляться.

перевантажені відкриті полиці красиві на вигляд, але вони швидко створюють хаос і потребують постійного прибирання.

настінні полиці для спецій займають місце і роблять шафи менш зручними.

Головні тренди і антитренди у дизайні інтер'єру 2026 року

Дизайн дому зараз змінюється: замість "ідеального шоуруму" люди хочуть затишний, живий простір із характером.

Що в тренді:

Індивідуальність: яскраві подушки, візерунки, акцентні деталі;

Натуральні матеріали: дерево, камінь, льон, рослини (біофільний дизайн);

Побутові речі як декор: посуд, книги, кухонні предмети;

Теплі кольори: беж, теракота, рожевий, шавлієвий, коричневий.

Що виходить з моди: