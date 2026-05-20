Дизайнери пояснюють популярність дзеркальних шаф з великими дзеркалами не лише ностальгією, а й практичністю. Про це пише House Digest.

Чому дзеркальні шафи знову в тренді?

Особливо популярними знову стають шафи-купе з дзеркальними дверцятами. І це хороша новина для тих, хто любить бачити свій образ у повний зріст або робити фото перед виходом із дому.

Дзеркальні шафи стали популярними ще наприкінці 1970-х під час відродження стилю ар-деко. А вже у 1980-х вони були майже в кожному домі. Згодом мода на них зникла, але тепер дизайнери знову звернули увагу на їхні переваги.

Шафи з дзеркалами роблять кімнату світлішою і просторішою / Фото Pinterest

Головний плюс – дзеркала добре відбивають природне світло. Завдяки цьому навіть маленька спальня здається більшою, світлішою та просторішою.

Крім того, така шафа поєднує одразу дві функції: місце для зберігання речей і велике дзеркало. Це дозволяє зекономити простір, адже зникає потреба ставити окреме дзеркало.

У 2026 році цей тренд отримав сучасне оновлення. Дизайнери радять поєднувати дзеркала з натуральним деревом, металевими вставками або мінімалістичними рамками.

Також популярності набувають нестандартні рішення – наприклад, двері-шафи у стилі barn door із дзеркалом.

Сьогодні знову популярні двері-шафи у стилі barn door із дзеркалом / Фото Pinterest

Довідка: "Barn door" – це стиль дверей, який прийшов із американських амбарів. Такі двері не відкриваються вперед, як звичайні, а ковзають убік по металевій рейці.

Не всі ретро-тренди отримують друге життя, але дзеркальні шафи стали винятком. Вони поєднують красу і практичність. Саме тому дизайнери знову повертають їх у сучасні інтер'єри.

Які системи зберігання дизайнери обирають у 2026 році?

У 2026 році стильне зберігання – це не лише про порядок, а й про те, щоб інтер'єр мав дорогий і продуманий вигляд. Про це пише Homes and gardens.

Експерти виділяють 5 систем зберігання, які особливо підвищують візуальну "вартість" інтер'єру.

Бантрі

Це поєднання мінібара і комори для напоїв та аксесуарів. Зазвичай його оформлюють зі скляними полицями та стильними шафами, часто вбудовують у нішу.

Полиці від підлоги до стелі

Великі книжкові або системи зберігання на всю висоту стіни максимально використовують простір і створюють ефектний акцент.

Зберігання в насиченому кольорі

Коли шафи фарбують в один глибокий колір (зелений, коричневий, синій тощо), вони перестають бути просто функціональними і стають частиною дизайну. Такий підхід робить простір цілісним і затишним.

Шафки із тканинними завісами

Замість дверцят використовують тканину. Це додає м'якості, тепла й відчуття домашнього затишку.

Вінтажні системи зберігання

Старі або стилізовані під вінтаж стелажі додають кухні характеру. Вони не лише практичні, а й роблять інтер'єр більш "живим" і атмосферним.

Які елементи інтер'єру 90-х знов у тренді?

Світ дизайну інтер'єру знову змінюється: замість холодного мінімалізму в моду повертаються теплі, затишні та "живі" простори.

Новий тренд називають "ностальгічним декором" – це інтер'єри, які викликають спогади про будинки 80-х і 90-х років.

Дизайнери радять відмовлятися від стерильних кімнат і додавати більше характеру: вінтажні меблі, знайомі текстури, декоративні деталі та речі з історією. Особливо популярними знову стають: натуральне дерево, темні деревні відтінки, візерунчасті шпалери, теплі бежеві та коричневі кольори, м'який текстиль і фактурні матеріали.

Головне правило – не копіювати старі інтер'єри буквально, а поєднувати ретро-елементи із сучасним дизайном. Так простір матиме більш стильний, затишний вигляд.