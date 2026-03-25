Як зазначає Livingetc, сучасний тренд отримав назву "ностальгічний декор". Йдеться не просто про моду на ретро, а про створення інтер'єру, який викликає емоції та асоціації з минулим – зокрема з домами 80-х і 90-х років.
Головна ідея нового підходу – зробити простір "живим" і багатошаровим. Замість ідеально відшліфованих інтер'єрів дизайнери пропонують створювати атмосферу, яка виглядає так, ніби вона формувалася роками. Це можуть бути:
- знайомі з дитинства текстури,
- вінтажні меблі або їх сучасні аналоги,
- декоративні елементи, які додають відчуття історії.
Такий інтер'єр виглядає не стерильно, а затишно і по-справжньому індивідуально.
Як втілити цю ідею в інтер'єрі?
Одним із головних символів повернення до "теплого" дизайну стали натуральні матеріали, особливо дерево. Сьогодні активно використовують:
- дуб,
- темні деревні шпони,
- дерев'яні панелі та навіть шпалери.
Ці матеріали додають простору глибини і характеру – того, чого часто бракувало мінімалістичним інтер'єрам. Разом із деревом повертаються і декоративні елементи, знайомі з інтер'єрів минулих десятиліть:
- візерунчасті шпалери,
- вітражі архітектурні деталі (наприклад, декоративні планки на стінах).
Втім, дизайнери наголошують: важливо не копіювати минуле буквально. Найкращий ефект дає поєднання ретро-ідей із сучасними формами, світлом і простором.
Який елемент інтер'єру наших бабусь знов у тренді / Фото Pinterest
Окрему роль у тренді відіграє кольорова палітра. У моду повертаються:
- коричневі відтінки,
- теплі бежеві,
- тони глибокі природні кольори.
Разом із ними популярності набирають:
- фактурні матеріали,
- м'яка оббивка меблів,
- текстиль із "домашнім" характером.
Це додає інтер'єру м'якості та затишку.
Текстиль із "домашнім" характером створює затишок / Фото Pinterest
Які забуті кольори з бабусиної кухні знов будуть у тренді?
Кольори, які ще недавно асоціювалися з "бабусиними" кухнями, у 2026 році впевнено повертаються в інтер'єрні тренди. Відтінки авокадо, бузковий, теракотовий, магнолія та глибокий шоколадно-коричневий знову з'являються в оформленні кухонь, але вже в більш сучасному і стриманому виконанні.
Вони додають простору тепла, м'якості та характеру, створюючи атмосферу затишку і легкого ретро. Особливо ефектно такі кольори виглядають у поєднанні з натуральними матеріалами – деревом, керамікою або текстилем, що підсилює відчуття "живого" інтер'єру.