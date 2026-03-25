Как отмечает Livingetc, современный тренд получил название "ностальгический декор". Речь идет не просто о моде на ретро, а о создании интерьера, который вызывает эмоции и ассоциации с прошлым – в частности с домами 80-х и 90-х годов.

Главная идея нового подхода – сделать пространство "живым" и многослойным. Вместо идеально отшлифованных интерьеров дизайнеры предлагают создавать атмосферу, которая выглядит так, будто она формировалась годами. Это могут быть:

знакомые с детства текстуры,

винтажная мебель или ее современные аналоги,

декоративные элементы, которые добавляют ощущение истории.

Такой интерьер выглядит не стерильно, а уютно и по-настоящему индивидуально.

Как воплотить эту идею в интерьере?

Одним из главных символов возвращения к "теплому" дизайну стали натуральные материалы, особенно дерево. Сегодня активно используют:

дуб,

темные древесные шпоны,

деревянные панели и даже обои.

Эти материалы добавляют пространству глубины и характера – того, чего часто не хватало минималистичным интерьерам. Вместе с деревом возвращаются и декоративные элементы, знакомые из интерьеров прошлых десятилетий:

узорчатые обои,

витражи архитектурные детали (например, декоративные планки на стенах).

Впрочем, дизайнеры отмечают: важно не копировать прошлое буквально. Лучший эффект дает сочетание ретро-идей с современными формами, светом и пространством.



Какой элемент интерьера наших бабушек снова в тренде / Фото Pinterest

Отдельную роль в тренде играет цветовая палитра. В моду возвращаются:

коричневые оттенки,

теплые бежевые,

тона глубокие природные цвета.

Вместе с ними популярность набирают:

фактурные материалы,

мягкая обивка мебели,

текстиль с "домашним" характером.

Это придает интерьеру мягкости и уюта.



Текстиль с "домашним" характером создает уют / Фото Pinterest

Какие забытые цвета с бабушкиной кухни вновь будут в тренде?

Цвета, которые еще недавно ассоциировались с "бабушкиными" кухнями, в 2026 году уверенно возвращаются в интерьерные тренды. Оттенки авокадо, сиреневый, терракотовый, магнолия и глубокий шоколадно-коричневый снова появляются в оформлении кухонь, но уже в более современном и сдержанном исполнении.

Они добавляют пространству тепла, мягкости и характера, создавая атмосферу уюта и легкого ретро. Особенно эффектно такие цвета смотрятся в сочетании с натуральными материалами – деревом, керамикой или текстилем, что усиливает ощущение "живого" интерьера.