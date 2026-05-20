Дизайнеры объясняют популярность зеркальных шкафов с большими зеркалами не только ностальгией, но и практичностью. Об этом пишет House Digest.

Почему зеркальные шкафы снова в тренде?

Особенно популярными снова становятся шкафы-купе с зеркальными дверцами. И это хорошая новость для тех, кто любит видеть свой образ в полный рост или делать фото перед выходом из дома.

Зеркальные шкафы стали популярными еще в конце 1970-х во время возрождения стиля ар-деко. А уже в 1980-х они были почти в каждом доме. Впоследствии мода на них исчезла, но теперь дизайнеры снова обратили внимание на их преимущества.

Шкафы с зеркалами делают комнату светлее и просторнее / Фото Pinterest

Главный плюс – зеркала хорошо отражают естественный свет. Благодаря этому даже маленькая спальня кажется больше, светлее и просторнее.

Кроме того, такой шкаф сочетает сразу две функции: место для хранения вещей и большое зеркало. Это позволяет сэкономить пространство, ведь исчезает необходимость ставить отдельное зеркало.

В 2026 году этот тренд получил современное обновление. Дизайнеры советуют сочетать зеркала с натуральным деревом, металлическими вставками или минималистичными рамками.

Также популярность приобретают нестандартные решения – например, двери-шкафы в стиле barn door с зеркалом.

Сегодня снова популярны двери-шкафы в стиле barn door с зеркалом / Фото Pinterest

Справка: "Barn door" – это стиль дверей, который пришел из американских амбаров. Такие двери не открываются вперед, как обычные, а скользят в сторону по металлической рейке.

Не все ретро-тренды получают вторую жизнь, но зеркальные шкафы стали исключением. Они сочетают красоту и практичность. Именно поэтому дизайнеры снова возвращают их в современные интерьеры.

Какие системы хранения дизайнеры выбирают в 2026 году?

В 2026 году стильное хранение – это не только о порядке, но и о том, чтобы интерьер имел дорогой и продуманный вид. Об этом пишет Homes and gardens.

Эксперты выделяют 5 систем хранения, которые особенно повышают визуальную "стоимость" интерьера.

Бантри

Это сочетание минибара и кладовой для напитков и аксессуаров. Обычно его оформляют со стеклянными полками и стильными шкафами, часто встраивают в нишу.

Полки от пола до потолка

Большие книжные или системы хранения на всю высоту стены максимально используют пространство и создают эффектный акцент.

Хранение в насыщенном цвете

Когда шкафы красят в один глубокий цвет (зеленый, коричневый, синий и т.д.), они перестают быть просто функциональными и становятся частью дизайна. Такой подход делает пространство целостным и уютным.

Шкафчики с тканевыми занавесами

Вместо дверцы используют ткань. Это добавляет мягкости, тепла и ощущение домашнего уюта.

Винтажные системы хранения

Старые или стилизованные под винтаж стеллажи добавляют кухне характера. Они не только практичны, но и делают интерьер более "живым" и атмосферным.

Какие элементы интерьера 90-х снова в тренде?

Мир дизайна интерьера снова меняется: вместо холодного минимализма в моду возвращаются теплые, уютные и "живые" пространства.

Новый тренд называют "ностальгическим декором" – это интерьеры, которые вызывают воспоминания о домах 80-х и 90-х годов.

Дизайнеры советуют отказываться от стерильных комнат и добавлять больше характера: винтажная мебель, знакомые текстуры, декоративные детали и вещи с историей. Особенно популярными снова становятся: натуральное дерево, темные древесные оттенки, узорчатые обои, теплые бежевые и коричневые цвета, мягкий текстиль и фактурные материалы.

Главное правило – не копировать старые интерьеры буквально, а сочетать ретро-элементы с современным дизайном. Так пространство будет иметь более стильный, уютный вид.