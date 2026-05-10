Як пише Real Simple, деякі меблеві тренди остаточно втратили популярність і тепер виглядають застаріло або перевантажено.

Що саме виглядає застаріло у дизайні інтер'єрів?

Хвилясті форми та "черепашковий" дизайн

Меблі з хвилястими краями та декоративними округлими формами ще недавно були одним із головних трендів соцмереж. Проте у 2026 році дизайнери радять використовувати такі елементи дуже обережно.

Експерти пояснюють: коли хвилясті форми з'являються буквально всюди – від дзеркал до диванів і столів – інтер'єр починає виглядати надто шаблонно та навіть інфантильно. Один акцент може додати простору характеру, але надлишок таких деталей швидко перевантажує інтер'єр.



Меблі з хвилястими краями виглядають інфантильно / Фото з інстаграму summerthorntondesign

Світлі породи дерева втрачають популярність

Вибілений дуб, клен та інші дуже світлі відтінки дерева, які були символом скандинавського стилю, поступово поступаються місцем теплішим і глибшим кольорам. У тренді тепер: горіх; махагон; темний дуб; насичені карамельні відтінки дерева. Дизайнери пояснюють це поверненням моди на вінтажні інтер'єри та бажанням зробити простір більш затишним і "живим".



Світлі породи дерева виглядають неприродньо / Фото Pinterest

Рифлені поверхні

Рифлені фасади та меблі кілька років були одним із головних трендів у кухнях і вітальнях. Однак у 2026 році експерти говорять про "втому" від цього дизайну. Через надмірну популярність рифлені елементи почали виглядати одноманітно, тому дизайн поступово повертається до чистих ліній і спокійних текстур.



Рифлені фасади втрачають свою актуальність / Фото Pinterest

Як зазначає House Beautiful, головний тренд 2026 року – комфорт і довговічність. Дизайнери підкреслюють, що сучасний інтер'єр дедалі менше залежить від швидкоплинних трендів. Натомість люди обирають меблі та матеріали, які:

служать довго;

залишаються актуальними роками;

створюють відчуття затишку;

мають індивідуальний характер.

У 2026 році головною тенденцією стає не "ефектність", а комфортне та спокійне середовище для життя.

Які популярні типи підлоги вже не актуальні у 2026 році?

У 2026 році сірі підлоги, глянцевий мармур та розкішний вініл виходять з моди через свою холодність, стерильність та недовговічність. Популярними стають натуральне дерево, теплі природні відтінки, матові текстури та комбіновані візерунки, а ламінат поступово витісняє кварц-вініл.