Как пишет Real Simple, некоторые мебельные тренды окончательно потеряли популярность и теперь выглядят устаревшим или перегруженным.

Что именно выглядит устаревшим в дизайне интерьеров?

Волнистые формы и "ракушечный" дизайн

Мебель с волнистыми краями и декоративными округлыми формами еще недавно была одним из главных трендов соцсетей. Однако в 2026 году дизайнеры советуют использовать такие элементы очень осторожно.

Эксперты объясняют: когда волнистые формы появляются буквально везде – от зеркал до диванов и столов – интерьер начинает выглядеть слишком шаблонно и даже инфантильно. Один акцент может добавить пространству характера, но избыток таких деталей быстро перегружает интерьер.



Мебель с волнистыми краями выглядит инфантильно / Фото из инстаграма summerthorntondesign

Светлые породы дерева теряют популярность

Отбеленный дуб, клен и другие очень светлые оттенки дерева, которые были символом скандинавского стиля, постепенно уступают место более теплым и глубоким цветам. В тренде теперь: орех; махагон; темный дуб; насыщенные карамельные оттенки дерева. Дизайнеры объясняют это возвращением моды на винтажные интерьеры и желанием сделать пространство более уютным и "живым".



Светлые породы дерева выглядят неестественно / Фото Pinterest

Рифленые поверхности

Рифленые фасады и мебель несколько лет были одним из главных трендов в кухнях и гостиных. Однако в 2026 году эксперты говорят об "усталости" от этого дизайна. Из-за чрезмерной популярности рифленые элементы начали выглядеть однообразно, поэтому дизайн постепенно возвращается к чистым линиям и спокойным текстурам.



Рифленые фасады теряют свою актуальность / Фото Pinterest

Как отмечает House Beautiful, главный тренд 2026 года – комфорт и долговечность. Дизайнеры подчеркивают, что современный интерьер все меньше зависит от мимолетных трендов. Зато люди выбирают мебель и материалы, которые:

служат долго;

остаются актуальными годами;

создают ощущение уюта;

имеют индивидуальный характер.

В 2026 году главной тенденцией становится не "эффектность", а комфортная и спокойная среда для жизни.

Какие популярные типы пола уже не актуальны в 2026 году?

В 2026 году серые полы, глянцевый мрамор и роскошный винил выходят из моды выходят из моды из-за своей холодности, стерильность и недолговечность. Популярными становятся натуральное дерево, теплые природные оттенки, матовые текстуры и комбинированные узоры, а ламинат постепенно вытесняет кварц-винил.