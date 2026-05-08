Дизайнеры интерьера в блоге Martha Stewart отмечают, что некоторые типы напольных покрытий выглядят устарело в 2026 году.
Смотрите также Светлые или темные стены: что выигрывает в реальной жизни
Какие покрытия пола уже не в моде?
- Серый пол
Еще несколько лет назад серые полы были настоящим трендом в современных интерьерах. Однако сейчас эксперты называют их "холодными" и слишком стерильными. По словам старшего директора по дизайнерской стратегии Mohawk Джессика Уайт, во время пандемии люди слишком устали от серых оттенков в доме – серых стен, мебели и полов.
Зато в 2026 году все большую популярность приобретают теплые цвета:
- медовые,
- карамельные,
- мягкие коричневые оттенки.
Они делают пространство более уютным и создают ощущение комфорта.
Серый пол потерял популярность / Фото Pexels
- Глянцевый мрамор
Дизайнеры также советуют отказаться от глянцевой мраморной плитки небольшого формата. Хотя раньше она ассоциировалась с роскошью, сегодня такой вариант часто выглядит искусственно и перегружает интерьер. Вместо этого дизайнеры советуют обратить внимание на:
- натуральные текстуры,
- крупноформатную плитку,
- деревянные полы из широких досок.
Особенно популярными становятся узоры "елочка" и ручная глиняная плитка.
Глянцевый мрамор выглядит устаревшим / Фото Pexels
- Роскошный винил
Еще один материал, который постепенно выходит из моды, – роскошные виниловые доски. Их главным преимуществом была водостойкость, однако сегодня покупатели все больше обращают внимание на долговечность и устойчивость к царапинам.
Эксперты отмечают, что дешевые варианты винилового покрытия быстро изнашиваются, особенно в домах с детьми и домашними животными. Именно поэтому дизайнеры советуют инвестировать в более качественные и прочные материалы.
Роскошные виниловые доски выходят из моды / Фото Pexels
Что сейчас в моде?
В 2026 году люди все чаще отказываются от стандартных решений, которые "выглядят как у всех". Дизайнеры The Spruce отмечают: интерьер должен подчеркивать индивидуальность дома. Именно поэтому популярность набирают полы с комбинированными элементами – декоративным паркетом, узорами "елочка" или нестандартным сочетанием текстур.
Такие решения добавляют интерьеру характера и делают пространство дороже на вид. Среди главных трендов 2026 года дизайнеры выделяют:
- натуральное дерево;
- теплые природные оттенки;
- матовые текстуры;
- крупноформатную плитку;
- комбинированные узоры пола.
Эксперты добавляют, что современный интерьер все больше тяготеет к естественности, комфорта и "живых" материалов, которые создают атмосферу уюта дома.
Какой материал постепенно вытесняет ламинат?
- Еще несколько лет назад ламинат был одним из самых популярных вариантов напольного покрытия для квартир и домов. Его выбирали из-за доступной цены, простой монтаж и большой выбор дизайнов. Однако в 2026 году тенденции на рынке меняются, и ламинат постепенно теряет свои позиции.
- Сегодня покупатели обращают внимание не только на внешний вид пола, но и на его практичность, долговечность и устойчивость к влаге. Именно поэтому все большую популярность набирает набирает кварц-винил – современное покрытие, которое также известно как SPC или LVT.