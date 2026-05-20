Старший садовник Ной Мейби отмечает, что именно сейчас идеальный момент, чтобы подвязывать молодые побеги, потому что они еще мягкие и легко формируются. Позже стебли затвердеют, и их легко сломать. Об этом пишет Express.

Что делать, чтобы розы давали больше цветов?

Один простой прием может значительно увеличить количество цветов на розах. Суть его заключается в формировании направления роста роз. Если не давать побегам расти только вверх, а мягко направлять их под углом или горизонтально, растение начинает тратить энергию не на рост вверх, а на образование боковых побегов. Именно на этих боковых ветвях появляется больше цветов.

Так что, садоводы советуют в мае:

подвязывать розы, направлять их по опорам;

по возможности размещать побеги горизонтально, исправлять те, что выбились за пределы конструкции;

фиксировать молодые ветки, пока они еще гибкие.

Также стоит регулярно удалять увядшие цветы, чтобы стимулировать новое цветение.

6 растений-компаньонов, которые помогут розам лучше расти

Правильно подобранные "соседи" помогают розам расти здоровыми, цвести дольше и меньше страдать от вредителей. Об этом пишет Real Simple.

Лаванда

Лаванда не только гармонично сочетается с розами, но и помогает отпугивать тлю и белокрылку. Также она привлекает пчел и опылителей.

Самшит

Этот вечнозеленый кустарник создает хороший фон для роз, подчеркивая яркость их цветов. Он хорошо поддается формированию, поэтому его часто используют в декоративном озеленении.

Клематис

Плетистое растение, которое может "переплетаться" с розами на арках и опорах. Имеет много сортов и добавляет саду вертикального объема и цвета.

Котовник

Это ароматное растение, которое привлекает полезных насекомых и хищников-вредителей.

Бархатцы

Это яркие однолетние цветы, которые отпугивают вредителей, в частности нематод и белокрылку. Они хорошо растут на солнечных участках и добавляют цвета саду.

Герань

Долго цветет в течение всего лета и помогает отпугивать вредителей, в частности японских жуков и тлей.

Когда нужно обрезать розы?

Чтобы розы летом обильно цвели, в марте им нужно провести обрезку нужно провести обрезку – это главный этап ухода. Обрезка помогает ей лучше развиваться и стимулирует более обильное цветение. Садовод Уильям Митчелл советует не затягивать с процедурой и делать ее в конце зимы или в начале весны – в этот период розы лучше всего восстанавливаются.

Во время обрезки удаляют старые, сухие, слабые и поврежденные ветви, ведь они только забирают питательные вещества. Срезы делают чуть выше почки, которая направлена наружу, чтобы куст рос равномерно и не загущался.