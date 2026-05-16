Многие фиолетовые цветы неприхотливы, хорошо переносят жару, засуху и нерегулярный полив, а еще привлекают пчел и бабочек все лето. Об этом пишет Gardening Know How.

Смотрите также Что посадить рядом с огурцом, чтобы получить щедрый урожай

Какие растения фиолетового цвета будут цвести все лето?

Лаванда

Настоящая классика "садов мечты". Серебристые листья, длинные фиолетовые соцветия и аромат сразу делают пространство уютнее.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Лаванда любит солнце и хорошо дренированную почву, прекрасно переносит жару и засуху.

Лаванду обожают пчелы / Фото Pinterest

Перовския

Это растение помогает создать эффект стильного дизайнерского сада почти без лишних усилий. Ее дымчато-фиолетовые цветы будто зависают над серебристыми стеблями.

Перовския хорошо переносит жару и долго цветет даже тогда, когда другие многолетники уже отцвели / Фото Pinterest

Шалфей

Шалфей – один из самых выносливых летних цветов. Его вертикальные соцветия в течение месяцев украшают клумбы, добавляя им ярких цветов и выразительной формы.

Шалфей хорошо переносит жару и сухую погоду, а также привлекает пчел, бабочек и колибри / Фото Pinterest

Клематис Диамантина

Клематис Диамантина цветет повторно в течение лета и прекрасно подходит для арок, заборов, шпалер или больших контейнеров.

Клематис Диамантина имеет крупные махровые фиолетовые цветы / Фото Pinterest

Агастахе

Агастахе нежная на вид, но на самом деле очень выносливая. Ее высокие фиолетовые соцветия цветут все лето и привлекают множество насекомых-опылителей.

Агастахе – идеальный вариант для солнечных и сухих участков / Фото Pinterest

Монарда

Монарда быстро растет, любит немного влажную почву и очень нравится пчелам и бабочкам.

Монарда имеет немного "дикий" вид, из-за чего сад кажется более живым и естественным / Фото Pinterest

Флокс

Флокс разрастается, закрывает пустые места и образует густой ковер из фиолетово-розовых цветов.

Ползучий флокс – замечательный почвопокровник / Фото Pinterest

Вербена буэнос-айресская

Высокие тонкие стебли с мелкими фиолетовыми цветами будто парят в воздухе. Несмотря на нежный вид, вербена очень вынослива.

Вербена хорошо переносит жару, засуху и бедную почву / Фото Pinterest

Эхинацея

Эхинацея – одно из самых простых растений для солнечного сада. Она выдерживает жару, сухость и переменчивую погоду.

Крупные цветы эхинацеи долго не теряют декоративности / Фото Pinterest

Котовник

Котовник образует густые кустики с фиолетово-голубыми цветами, которые красиво обрамляют дорожки.

Это растение неприхотливое, почти не требует ухода и часто зацветает повторно после подрезки / Фото Pinterest

Аллиумы

Аллиумы добавляют клумбам высоты и архитектурности. Их шаровидные фиолетовые соцветия очень эффектные и "дорогие" на вид.

Аллиумы легко выращивать: они почти не болеют и ежегодно снова зацветают / Фото Pinterest

Что еще стоит знать о фиолетовых цветах

Как пишет Flowers.ie, фиолетовый цвет традиционно связывают с роскошью и благородством. В древности пурпурные красители были очень дорогими, поэтому этот оттенок стал символом богатства и аристократии.

Также фиолетовые цветы ассоциируются с магией, загадочностью, творчеством и вдохновением. Кроме этого, они могут означать:

утонченную любовь и искреннее восхищение;

спокойствие и гармонию;

духовность и внутреннее равновесие.

Именно поэтому фиолетовые цветы часто используют в садах для создания атмосферы уюта и релакса.

Фиолетовые цветы не только красивые, но и могут быть полезными для здоровья. Некоторые из них активно используют в народной медицине и ароматерапии благодаря их успокаивающим и лечебным свойствам.

Например, аромат лаванды помогает уменьшить стресс, тревожность и улучшить сон. Именно поэтому ее часто используют в эфирных маслах и чаях.

Эхинацея известна своими свойствами укреплять иммунную систему. Ее традиционно применяют во время простуды и сезонных вирусов. Считается, что это растение помогает организму лучше бороться с инфекциями.

Монарда – ароматическое лекарственное растение с большим количеством эфирных масел. Она обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами, помогает укреплять иммунитет, улучшает пищеварение и успокаивает нервную систему. Монарду также используют при простуде, а ее аромат помогает отпугивать клещей.

Котовник тоже имеет эфирные масла с успокаивающим эффектом. Он помогает улучшить сон, уменьшить тревожность и облегчить симптомы простуды, в частности способствует снижению температуры. Также котовник используют для ухода за кожей при воспалениях.

Агастахе помогает при стрессе, усталости, укрепляет нервную систему, способствует улучшению работы желудочно-кишечного тракта.

Настои из цветов флокса помогают при бронхите, пневмонии и сильном кашле, способствуя отхаркиванию.

Шалфей известен антисептическими и противовоспалительными свойствами. Его часто используют при боли в горле, тонзиллите, фарингите и воспалениях ротовой полости.

Правда или миф, что лаванда отпугивает вредителей

Лаванда не только украшает сад и имеет приятный аромат, но и может отпугивать некоторых насекомых – в частности моль, мух и комаров. Об этом рассказала в интервью 24 Каналу фермер и основательница бренда lavandAnna Анна Збинская.

В то же время лаванда не защищает от всех вредителей, например колорадских жуков.