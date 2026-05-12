The Spruce рассказывает о лучших и худших "компаньонах" для огурцов.

С какими растениями лучше всего высаживать огурцы?

Горох, кукуруза, фасоль и чечевица фасоль и чечевица

Корни этих растений обогащают почву азотом, что полезно для огурцов. А кукуруза еще и может служить естественной опорой и давать тень.

Редис, свекла, морковь и лук

Эти корнеплоды растут преимущественно под землей, поэтому не мешают огурцам. Редис также помогает отпугивать огуречных жуков.

Бархатцы и настурции

Эти цветы отпугивают жуков, трипсов и других вредителей.

Подсолнухи

Высокие подсолнухи могут стать естественной опорой для вьющихся огурцов. Также они привлекают опылителей и могут повышать урожайность.

Орегано и укроп

Оба растения помогают бороться с вредителями. Укроп еще и привлекает полезных насекомых, а многие огородники считают, что он улучшает вкус огурцов.

Чеснок

Чеснок может стимулировать рост огурцов и уменьшать риск грибковых болезней.

Салат

Салат хорошо растет рядом с огурцами и не конкурирует с ними за питательные вещества.

Сельдерей

И сельдерей, и огурцы любят влагу. Кроме того, сельдерей помогает отпугивать белокрылку.

Шнитт-лук

Благодаря сильному запаху он хорошо отпугивает насекомых-вредителей.

Правильно подобранные соседи помогут огурцу лучше уродиться / Фото Pinterest

Какие растения не стоит сажать возле огурцов?

Картофель

Конкурирует с огурцами за воду и питательные вещества и часто болеет фитофторозом.

Шалфей, базилик и розмарин

Ароматные травы могут подавлять рост огурцов и влиять на их вкус.

Мята

Быстро разрастается и забирает у огурцов пространство и питательные вещества.

Дыни и арбузы

Привлекают тех же вредителей, что и огурцы.

Фенхель

Выделяет вещества, которые могут подавлять рост других растений.

Эвкалипт

Может негативно влиять на рост огурцов из-за особых веществ, которые выделяет в почву.

Кабачки и тыквы

Принадлежат к тому же семейству, что и огурцы, поэтому притягивают вдвое больше общих вредителей и болезней.

Когда лучше всего высаживать огурцы?

Огурцы любят тепло, поэтому высаживать их нужно только после того, как минует угроза заморозков. Об этом пишет Southern Living.

Лучше всего огурцы растут в жаркую солнечную погоду, поэтому сажать огурцы советуют через несколько недель после последних весенних заморозков, когда почва прогреется примерно до 21 градусов.

Огурцам также нужна влага – им рекомендуют давать около 2,5 – 5 сантиметров воды в неделю, чтобы почва оставалась постоянно увлажненной.

Если вы выращиваете рассаду в помещении, семена стоит сеять за 3 – 4 недели до последних заморозков. Пересаживать растения в открытый грунт можно тогда, когда земля хорошо прогреется, а риск холодов исчезнет.

Для прямого посева в грунт лучше подождать еще 3 – 4 недели после последних заморозков. Ночная температура в это время должна стабильно держаться не ниже 13 градусов.

Как собрать вдвое больше овощей, чем в прошлом году?

Многие огородники сталкиваются с проблемой, когда овощи сначала обильно плодоносят, а потом урожай резко исчезает еще до конца сезона. Избежать этого помогает метод последовательного высаживания – когда культуры сеют в разное время, чтобы собирать урожай постепенно в течение всего сезона.

Есть несколько способов такого выращивания: